В Латвии продолжают работать более 60 000 пенсионеров, и не все это делают ради развлечения или чтобы оставаться на рынке труда, но и для того, чтобы выжить и свести концы с концами, отметила в интервью Латвийскому радио председатель правления Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча.
"Чтобы выжить и свести с концы с концами". В Латвии продолжают работать более 60 000 пенсионеров
"Возможно, уважаемые политики забыли, что у нас в жизни есть две безопасности - внешняя и внутренняя. То, что государство думает о внешней безопасности много и основательно, конечно, правильно, но мы считаем, что нужно куда больше думать о внутренней безопасности - о том, как люди живут, как им свести концы с концами", - сказала Барча.
Глава федерации признала, что оценивает ожидаемые изменения в необлагаемом минимуме пенсионеров. Особенно хорошими они будут для работающих пенсионеров, признала Барча.
В то же время пенсионеров тревожат и другие вещи. Например, пенсионеры хотят ясности с системой здравоохранения - доступностью специалистов, обследований. Барча выразила сожаление, что сейчас часто нужно ждать в очереди месяцами.
Эти и другие вопросы федерация попробует обсудить с политиками на ожидаемом в понедельник Дне сениоров в парламенте.
Напомним, необлагаемый минимум пенсионеров в будущем году планируется повысить с 500 до 1000 евро в месяц.
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