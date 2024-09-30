Рижская дума более чем в десять раз повышает арендную плату за землю под Олимпийским центром

В 2001 году Рижская дума сдала LOK в аренду до 2050 года участок земли для строительства и управления спортивным комплексом, а также благоустройства территории. С учетом цели, указанной в договоре аренды, Олимпийский спортивный центр был квалифицирован как государственное учреждение. Также в рамках договора арендатор взял на себя и выполнил работы по благоустройству инфраструктуры, а также компенсировал затраты тех собственников, чьи постройки находились на земельном участке до начала строительства. В 2010 году при внесении дополнений в договор аренды была введена дифференцированная арендная плата за земельный участок, однако она не компенсировала вложения арендатора. Арендатор осуществлял свои работы и инвестиции исходя из 50-летнего срока аренды, предполагая, что будет организована процедура переговоров по изменениям, если таковые имеются, а увеличение, если таковое будет, будет соразмерным и разумным для государственного учреждения, служащего удобству жителей Риги.



Теперь из-за увеличения арендной платы встает вопрос и об увеличении стоимости услуг спортивного комплекса.