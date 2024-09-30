Олимпийский спортивный центр Rimi получил письмо из Рижской думы с уведомлением, что в связи с изменениями, внесенными в правила МК № 350, с 1 октября арендная плата за землю будет повышена более чем в десять раз, сообщает Латвийский олимпийский комитет (LOK).
Рижская дума более чем в десять раз повышает арендную плату за землю под Олимпийским центром
Еженедельно занятия в спортивном центре посещают более 5500 детей и юношей, а также еще больше взрослых и пожилых людей, и такое решение серьезно ставит под угрозу возможность создания условий для занятий спортом широкого круга людей.
20 сентября, в середине финансового года, Рижская дума объявила, что арендная плата за землю для Олимпийского спортивного центра Rimi повышается на 1210%. Более того, новые условия вступают в силу уже 1 октября.
Член правления SIA Olimpiskais sporta centrs (OSC) Янис Рутенс утверждает, что такое повышение оказывает деструктивное воздействие на деятельность предприятия в экономическом плане, ошибочно по содержанию и носит несоразмерный характер.
В 2001 году Рижская дума сдала LOK в аренду до 2050 года участок земли для строительства и управления спортивным комплексом, а также благоустройства территории. С учетом цели, указанной в договоре аренды, Олимпийский спортивный центр был квалифицирован как государственное учреждение. Также в рамках договора арендатор взял на себя и выполнил работы по благоустройству инфраструктуры, а также компенсировал затраты тех собственников, чьи постройки находились на земельном участке до начала строительства. В 2010 году при внесении дополнений в договор аренды была введена дифференцированная арендная плата за земельный участок, однако она не компенсировала вложения арендатора. Арендатор осуществлял свои работы и инвестиции исходя из 50-летнего срока аренды, предполагая, что будет организована процедура переговоров по изменениям, если таковые имеются, а увеличение, если таковое будет, будет соразмерным и разумным для государственного учреждения, служащего удобству жителей Риги.
Теперь из-за увеличения арендной платы встает вопрос и об увеличении стоимости услуг спортивного комплекса.
"Сейчас вопрос заключается в том, хочет ли Рижская дума добиться того, чтобы рижане и их дети не имели финансовой возможности посещать регулярные спортивные занятия? Дети и молодежь - это наше будущее, это декларируется в генеральной линии как Минздрава, так и Минобразования, так что создание подобных прецедентов идет в прямое противоречие с распространенной риторикой. Повышение стоимости услуги окажет существенное влияние на здоровье детей и молодежи, а также на латвийский спорт в целом", - подчеркивает Янис Рутенс.
Латвийский олимпийский комитет является владельцем долей капитала в восьми олимпийских центрах по всей Латвии, в основном вместе с отдельными местными самоуправлениями. Исключением является Олимпийский центр Rimi, который полностью принадлежит Латвийскому олимпийскому комитету. Рижской думе несколько раз предлагалось принять участие в строительстве Олимпийского центра и стать его акционером, особенно в период с 2001 по 2005 год, но руководство столицы тогда не проявило интереса.
В олимпийских центрах, которые находятся в совместной собственности муниципалитетов, к услугам и обязательствам, предоставляемым самоуправлениями, применяются иные условия с учетом статуса муниципального здания и государственного учреждения.
Олимпийский центр - многофункциональный спортивный центр, пригодный для проведения не только республиканских, но и международных соревнований по баскетболу, волейболу, гандболу, футболу, легкой атлетике, гимнастике, борьбе и другим видам спорта, а также для обеспечения тренировочного процесса. В комплексе имеется шесть спортивных залов, тренажерный зал и два зала для проведения различных занятий фитнесом и лечебной физкультурой. Здесь же расположен самый большой и современный комплекс бассейнов в Риге. На месте, где раньше был ипподром, сейчас проводятся спортивные и различные массовые мероприятия - например, в 2006 году в центре проходил саммит НАТО, здесь собирались участники Всемирной хоровой олимпиады и Праздника песни и танца.
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