"Арестуй лучше меня". Как в России прячут, защищают и выдают сбежавших мобилизованных

В апреле 2023 года Галин женился. Через два месяца его жене позвонила сестра из Москвы и попросила их на несколько дней приютить племянника — тот был мобилизован на войну с Украиной, какое-то время провел на фронте, вернулся в часть, а потом сбежал из нее и теперь прятался от военной комендатуры.

Племянник приехал вечером 27 июня. На следующее утро Галин с женой пошли на работу, а племянник пообещал им уйти в течение дня. Однако вместо этого он остался у них дома и напился — сначала один, а потом продолжил выпивать уже вместе с вернувшейся тетей.

Сам Галин от алкоголя отказался, сходил помочь по хозяйству соседу, а вернувшись, сел ужинать. К этому моменту племянник допился до того, что стал материть хозяйку дома и высказывать Галину «претензии в грубой форме, из-за того, что он плохо разговаривает» — у мужчины был дефект речи после операции в детстве.

Галин заступился за жену и потребовал, чтобы гость успокоился и «перестал вести себя безобразно», говорится в приговоре. Пьяный племянник «на просьбы не реагировал, продолжал вести себя агрессивно и выражаться нецензурно», и тогда Галин полез в драку. Потасовка на кухне продлилась пару минут, после чего мужчины вышли на улицу покурить, а вернувшись, стали сообща замывать кровь.