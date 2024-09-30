В субботу прошел съезд "Единства": лидеры партии похвалились успехами

Политическая сила, которая перед выборами в 13-й Сейм в 2018 году находилась немногим выше 5-процентного барьера, увеличила свой вес в латвийской политике под руководством председателя Арвила Ашраденса.

Чтобы лучше понять масштабы этого явления, Ашераденс назвал представителей партии на всех уровнях, начиная с Европейской комиссии, Европейского парламента, Сейма и правительства и заканчивая самоуправлениями, в трех из которых - в Кекавском, Смилтенском и Елгавском краях - "Новое Единство" пришло к власти лишь в последние месяцы.

"Единство" насчитывает 2168 членов, а вместе с региональными партиями Валмиеры, Екабпилса, Кулдиги и Тукумса - более 3000 членов. "Новое Единство" представлено в 27 самоуправлениях 100 депутатами.

"Нас всех объединяют ценности "Единства". Нас объединяет понимание справедливой, ответственной и грамотной политики", - считает Ашераденс.

Важнейшей задачей следующего года он считает муниципальные выборы, на которых "Новое Единство" должно сохранить свои нынешние позиции, оказывая поддержку и команде мэра Риги Вилниса Кирсиса, поскольку "это будут решающие выборы в Риге".

О муниципальных выборах говорил и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, обратив внимание на неравномерность развития регионов.

Выборы руководства на этом съезде не планировались, так как в прошлом году председатель партии и правление были избраны на два года. Однако, чтобы снять спекуляции о своем политическом будущем, Ашераденс четко заявил: "Я призываю "Единство" искать нового лидера".

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