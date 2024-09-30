Недавно было принято решение предоставить бывшему баскетболисту Игорю Миглиниексу пожизненное пособие в размере 900 евро в месяц. Это вызвало бурные дискуссии в обществе, сообщает Латвийское телевидение (LTV).
ВИДЕО ⟩ "Это извращенное решение". Имеет ли право на пособие олимпийский чемпион Игорь Миглиниекс?
Латвийский олимпийский комитет (LOK) совместно с Латвийским олимпийским социальным фондом (LOSF) и Министерством образования и науки (IZM), которые вместе участвуют в Общественном совете LOSF, недавно приняли решение о выплате пособий олимпийским медалистам за отличные результаты и прославление имени Латвии - баскетболисту Игорю Миглиниексу, пляжным волейболистам Мартиньшу Плявиньшу и Янису Шмединьшу и велосипедисту BMX Марису Штромбергсу.
Согласно Положению LOSF о порядке назначения и выплаты пособий, на пожизненное ежемесячное пособие могут претендовать спортсмены, достигшие 60-летнего возраста или завоевавшие медаль на Олимпийских играх не ранее чем 12 лет назад. Специальным решением указанным спортсменам были присвоены эти льготы.
Игорь Миглиниекс родился в 1964 году. Начал карьеру баскетболиста в рижском клубе ВЭФ, затем продолжил в московском ЦСКА и клубах Германии, Австрии, Болгарии и Македонии. На Олимпийских играх в Сеуле 1988 года в составе сборной СССР завоевал золотую медаль. После окончания спортивной карьеры Игорь Миглиниекс стал тренером и тренировал клубы Латвии, Литвы, Кипра, Украины. Он также был тренером сборной Европы на Матче всех звезд Еврокубка FIBA, сообщает LOK.
На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне Игорь Миглиниекс представлял баскетбольную сборную Содружества Независимых Государств (СНГ), где играли баскетболисты из бывших республик Советского Союза. В борьбе за олимпийские бронзовые медали они уступили сборной Литвы. Сборную СНГ представляли два латвийских баскетболиста - Игорь Миглиниекс и Гундарс Ветра. В латвийском обществе до сих пор бытует мнение, что они "предали страну" 32 года назад.
Одним из тех, кто резко критиковал Миглиниекса и Ветру в начале 90-х годов, был хирург Дайнис Калнс, который в интервью LTV заявил, что до сих пор не изменил своей позиции. Он также рассказал, что в то время неизвестные угрожали ему по телефону. "Классический предатель, который плюнул в лицо всем латвийским патриотам, теперь получит стипендию. Это извращенное решение. Мне стыдно", - заявил Калнс.
Игорь Миглиниекс в письменном виде заявил Латвийскому телевидению, что беседовал с ответственными лицами того времени, которые координировали подготовку к Олимпийским играм. "Я получил ответ, что у меня нет конфликта интересов с государством Латвия. Я могу участвовать как гражданин Латвии и представитель этой страны. Поскольку я вложил много труда в подготовку к Олимпиаде, было принято решение не бросать все, что я делал и в чем участвовал", - заявил бывший баскетболист, который считает, что в 1992 году стал жертвой искажения фактов и лжи.
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