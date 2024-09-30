ВИДЕО "Это извращенное решение". Имеет ли право на пособие олимпийский чемпион Игорь Миглиниекс?

На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне Игорь Миглиниекс представлял баскетбольную сборную Содружества Независимых Государств (СНГ), где играли баскетболисты из бывших республик Советского Союза. В борьбе за олимпийские бронзовые медали они уступили сборной Литвы. Сборную СНГ представляли два латвийских баскетболиста - Игорь Миглиниекс и Гундарс Ветра. В латвийском обществе до сих пор бытует мнение, что они "предали страну" 32 года назад.

Одним из тех, кто резко критиковал Миглиниекса и Ветру в начале 90-х годов, был хирург Дайнис Калнс, который в интервью LTV заявил, что до сих пор не изменил своей позиции. Он также рассказал, что в то время неизвестные угрожали ему по телефону. "Классический предатель, который плюнул в лицо всем латвийским патриотам, теперь получит стипендию. Это извращенное решение. Мне стыдно", - заявил Калнс.

Игорь Миглиниекс в письменном виде заявил Латвийскому телевидению, что беседовал с ответственными лицами того времени, которые координировали подготовку к Олимпийским играм. "Я получил ответ, что у меня нет конфликта интересов с государством Латвия. Я могу участвовать как гражданин Латвии и представитель этой страны. Поскольку я вложил много труда в подготовку к Олимпиаде, было принято решение не бросать все, что я делал и в чем участвовал", - заявил бывший баскетболист, который считает, что в 1992 году стал жертвой искажения фактов и лжи.

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