На данный момент скромное желание граждан откладывать деньги на черные дни может быть дополнительно снижено за счет повышения ставки подоходного налога, которая коснется и прироста капитала. Это затронет не только спекулянтов на фондовом рынке, но и обычных домохозяйств, у которых осталось что-то, что можно положить на депозит в банк после ежедневных расходов. Financenet ищет возможности для маневра - как сэкономить, но при этом не платить слишком высокие налоги или вообще избежать их.

Время от времени в Латвии всплывает миф о том, что населению нечего сберегать, а повышение налогов на рост капитала затронет лишь горстку богатых людей. Фактически, если мы посмотрим на суммы денег, украденных у граждан, и существующие депозиты или счета граждан на сумму более 10 миллиардов евро и с тенденцией к увеличению (во 2-м квартале этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, эта сумма увеличилась более чем на 420 миллионов евро (данные Банка Латвии) балансов в местных коммерческих банках, то могла бы сложиться совершенно противоположная картина.

По информации Минфина, со следующего года вместо нынешней ставки в размере 20% подоходного налога с населения (IIN) к приросту капитала от прироста капитала будет применяться ставка 25,5%.

Жителям следует откладывать сбережения как при высокой инфляции, так и тогда, когда в стране нет особенно благоприятной налоговой системы для сбережений. К счастью, в отличие от наших восточных соседей, мы живем не в тоталитарном государстве, у граждан есть альтернативы, в том числе и в сфере сбережений.