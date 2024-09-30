Литовские СМИ раскрывают сведения о юноше, погибшем в аварии с латвийскими гонщиками

Напомним, в пятницу в литовском городе Утена латвийский экипаж Телле/Грива въехал в толпу зрителей на ралли Samsonas Rally Utena, в результате чего один человек погиб и 14 получили ранения.

Как сообщает литовский Центр изучения природы на своей странице в Facebook, Рокас Залуба с 20 сентября начал работать у них старшим лаборантом в Лаборатории экологии рыб. Параллельно он изучал биологию в Вильнюсском университете.

Как отмечается в сообщении Центра, "Рокас был очень прилежным студентом, пунктуальным, ответственным, и обладал широким спектром знаний и навыков, которые редко доступны студентам четвертого курса".

"Несмотря на свой юный возраст, Рокас уже был соавтором исследования, опубликованного в научном журнале Toxicology Letters", - отмечают коллеги. Молодой человек представлял Центр изучения природы на четырех научных конференциях и продуктивно участвовал в его исследованиях.

Сотрудники вспоминают погибшего как искреннего, жизнерадостного и ответственного человека, который все делал вовремя. У него "был большой потенциал стать известным литовским ученым", отмечают представители Центра.

По данным СМИ, причиной трагической аварии, вероятно, стало то, что тюки сена, обозначающие направление поворотов ралли, были сбиты другими автомобилями, поэтому латвийский экипаж не заметил поворот и въехал в зрителей. Начато досудебное расследование происшествия по статье 132(3) Уголовного кодекса Литвы об убийстве по неосторожности.

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