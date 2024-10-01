В Риге, в Латгальском предместье, некий злоумышленник в ночь на 30 сентября проколол шины нескольких автомобилей. До сих пор непонятно, зачем он это сделал, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Видео ⟩ "Вчера странный человек ходил": в окрестностях Риги орудует неизвестный злоумышленник
Среди пострадавших - Владислав, у микроавтобуса Renault которого были проколоты две шины, и его жена, у автомобиля Toyota которой прокололи оболочки двух передних покрышек.
Владислав рассказывает, что подобных случаев он не помнит.
Владелица Volvo Ирена, проживающая в расположенном через дорогу многоквартирном доме, говорит, что причиненный семейному автомобилю урон первым заметил ее супруг.
Она отметила, что предполагаемый преступник проживает в соседнем доме. Ирена уже не раз замечала, что он часто бесцельно бродит по микрорайону.
В полиции отметили, что пока заявлений пострадавших не поступало, однако будет начата ведомственная проверка.
Видео: Сюжет Degpunktā
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