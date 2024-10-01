Видео "Вчера странный человек ходил": в окрестностях Риги орудует неизвестный злоумышленник

Среди пострадавших - Владислав, у микроавтобуса Renault которого были проколоты две шины, и его жена, у автомобиля Toyota которой прокололи оболочки двух передних покрышек.

Владислав рассказывает, что подобных случаев он не помнит.

Владелица Volvo Ирена, проживающая в расположенном через дорогу многоквартирном доме, говорит, что причиненный семейному автомобилю урон первым заметил ее супруг.

Она отметила, что предполагаемый преступник проживает в соседнем доме. Ирена уже не раз замечала, что он часто бесцельно бродит по микрорайону.

В полиции отметили, что пока заявлений пострадавших не поступало, однако будет начата ведомственная проверка.

Видео: Сюжет Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!