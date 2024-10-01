В Краславском крае нелегальный иммигрант пытался отобрать у пограничника оружие

Пресс-представитель Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне рассказала агентству LETA, что вечером 19 сентября в Краславском крае пограничники обнаружили группу примерно из 40 лиц, незаконно пересекавших границу Латвии со стороны Беларуси.

Пограничники велели лицам остановиться, однако они принялись бежать в разных направлениях. Части лиц удалось вернуться в Беларусь через вырезанную дыру в постоянном заборе, а другую часть пограничники задержали.

При задержании один человек бросился бежать, затем резко остановился и, когда к нему приблизился пограничник, попытался вцепиться в кобуру оружия пограничника и вырвать из нее служебное оружие.

Пограничник отразил эту попытку изъятия оружия, однако правонарушителю удалось скрыться в направлении Беларуси.

Как уже сообщалось, в этом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были остановлены 4498 человек, а по гуманитарным соображениям в Латвию пропущены 18 человек.

Ранее правительство решило продлить до 31 декабря режим усиленной пограничной охраны на границе с Беларусью. До этого такой режим был установлен до 12 сентября.

Режим усиленного контроля установлен в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

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