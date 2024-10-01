Лишат ли депутатов мандатов за незнание латышского языка?

Национальное объединение предлагает отправить на тест обоих депутатов, а "Новое Единство" - только Клементьева, поскольку Центр государственного языка (VVC) сообщил, что Пучка записался на тест в конце октября. Установлено, что Клементьев не владеет госязыком на высшем уровне, за что он получил административный штраф.

Вопрос возник в Сейме после публикации на портале lsm.lv в начале сентября, где сообщалось, что на проверку были приглашены шесть депутатов "Стабильности!", четверо из которых подтвердили, что знают латышский язык на уровне, необходимом для выполнения своих профессиональных обязанностей.

Клементьев не прошел проверку, а Пучка на нее не явился. Представители партий признали, что их инициативы связаны с "публично обнародованной информацией".

"Но у нас и раньше были подозрения, что у этих депутатов могут быть проблемы, когда мы наблюдали за работой комиссий, где они не выступают. Публичная информация только усилила эти подозрения", - сказал Янис Домбрава (Национальное объединение).

По его словам, без владения госязыком депутат не может полноценно выполнять свои обязанности, поскольку не понимает, о чем голосование.

"Если депутат не говорит и не знает государственного языка, то надо действовать строго и ответственно", - считает руководитель фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревицс.

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