В пятницу, 27 сентября, в литовском городе Утена на гонках Samsonas Rally Utena латвийские спортсмены Кристап Телле и Каспар Грива съехали с дороги и врезались в толпу. В результате аварии один человек погиб и 14 получили ранения, шестеро из них - серьезные. Вице-президент Латвийской автомобильной федерации (LAF) Янис Крастиньш, который сам присутствовал на ралли, сообщил TVNET+, что в настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия.

"Они [Телле и Грива] чисто по-человечески переживают из-за этой ситуации. Когда сталкиваешься с такими обстоятельствами, ничего приятного нет", - отметил Крастиньш, подчеркнув, что сами латвийские спортсмены в аварии не пострадали, уже вернулись домой и теперь ждут, как будет развиваться дело.

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