В программу зимних Олимпийских игр может добавиться новый вид спорта

Переговоры о включении этой дисциплины в расписание зимних Олимпиад ведутся с 2017 года. До сих пор хоккей 3х3 был опробован на двух последних юношеских Олимпийских играх (2020 и 2024). Через пару месяцев планируется первый серьезный взрослый турнир.

Международный олимпийский комитет ждет заявок на новые дисциплины до января 2025 года. Решение будет принято в марте.

По замыслу президента IIHF Люка Тардифа, всего в Олимпиаде примут участие 16 сборных: восемь мужских и столько же женских. За образец взяты обновленные форматы старых знакомых дисциплин летних Олимпиад, например, баскетбола 3х3 или регби-7.

"И баскетбол, и регби, и пляжный волейбол приняли намного лучше ожидаемого. Они оказали огромное влияние. Так что дверь для хоккея открыта, теперь наша очередь", - сказал Тардиф.

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