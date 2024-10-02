ООН: Россия подвергает украинских пленных жестоким пыткам

В Украине тоже пытают пленных

Эксперты ООН до сих пор не могут попасть в места содержания пленных в России и на оккупированных ею территориях. В то же время Киев такой доступ предоставляет: авторы доклада смогли опросить в украинских лагерях за последние 18 месяцев 205 российских военнослужащих.

104 опрошенных россиян тоже жаловались на пытки - почти во всех случаях речь шла об избиении на ранних этапах плена или во время транзита в официальные лагеря, где условия содержания "в целом соответствовали международным стандартам". Несмотря на это, миссия выразила обеспокоенность тем, что российских пленных иногда месяцами содержат в следственных изоляторах, а порой и в неофициальных "подвалах" - перед тем как отправить в лагерь.

"Украинская власть продолжает улучшать условия и гарантии в местах интернирования, например предоставляет доступ пленным к телефонным звонкам (родным и близким в РФ. - Ред.)", - говорится в докладе.

Офис генерального прокурора Украины сообщил авторам доклада о пяти уголовных расследованиях, возбужденных по фактам жестокого обращения и убийства российских пленных по состоянию на 16 августа. Однако никаких официальных подозрений в рамках этих расследований никому не выдвигали.

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