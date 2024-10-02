Видео "Детей начинает тошнить": жители поселка много лет страдают от неприятного запаха

"Это лето было очень хорошее. И невозможно было не держать окна в доме открытыми. Но когда вы хотите поужинать дома, а маленьких детей начинает тошнить от запаха, это ненормально", - говорит Валерий, местный житель.

Мужчина жалуется, что если он хочет вкусно поесть летом, ему часто приходится ехать в другой город.

Жалобы на запах, исходящий от завода по производству картофельного крахмала, люди начали высказывать еще в 2018 году. С тех пор, по словам жителей, он стал только хуже.

Государственная служба окружающей среды (VVD) проверила предприятие в мае этого года, но нарушений, связанных с запахами, обнаружено не было.

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