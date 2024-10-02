В портал TVNET обратился читатель, который считает, что его несправедливо оштрафовали за превышение скорости. TVNET обратился в полицию, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

29 августа 2024 года компания Improvement получила решение о начале процесса и наложении штрафа за превышение скорости на участке дороги Саласпилс - Бабите на Рижской окружной дороге.

Нарушение было зафиксировано системой измерения средней скорости. В деле о нарушении указано, что максимальная возможная скорость транспортного средства MAN TGL составляет 90 км/ч.

Система измерения средней скорости зафиксировала, что средняя скорость грузового автомобиля составила 101 км/ч. Компания указывает, что это уже с учетом максимальной возможной погрешности измерительного прибора +/- 3 км/ч.