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Фото В районе посольства Израиля в Дании произошли два взрыва

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Фото: AFP/SCANPIX

В среду, 2 октября, полиция Дании заявила, что расследует два взрыва в районе посольства Израиля в Копенгагене, сообщает Русская служба BBC.

"Никто не пострадал, мы проводим предварительное расследование на месте происшествия", - сообщила полиция Копенгагена в соцсети X.

В полиции признали, что по одной из версий взрывы могли быть направлены на посольство Израиля.

Галерея: Взрывы в Копенгагене

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