В среду, 2 октября, полиция Дании заявила, что расследует два взрыва в районе посольства Израиля в Копенгагене, сообщает Русская служба BBC.
Фото ⟩ В районе посольства Израиля в Дании произошли два взрыва
"Никто не пострадал, мы проводим предварительное расследование на месте происшествия", - сообщила полиция Копенгагена в соцсети X.
В полиции признали, что по одной из версий взрывы могли быть направлены на посольство Израиля.
Галерея: Взрывы в Копенгагене
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