Фото В районе посольства Израиля в Дании произошли два взрыва

"Никто не пострадал, мы проводим предварительное расследование на месте происшествия", - сообщила полиция Копенгагена в соцсети X.

В полиции признали, что по одной из версий взрывы могли быть направлены на посольство Израиля.

Галерея: Взрывы в Копенгагене

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