Имена Рихарда Сникуса и лошади King of the Dance после паралимпиады в Париже записаны в историю латвийского параспорта - дуэт вернулся домой с двумя золотыми медалями. Достижения в параспорте - не единственное поле, где Рихард, несмотря на сложности, доставляемые детским церебральным параличом, отличается - он занимается диджейством и делает домашние дела сам. За неотступчивый и сильный характер нужно поблагодарить его бабушку и дедушку, которые взяли на себя роль родителей и воспитывали Рихарда.