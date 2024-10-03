Имена Рихарда Сникуса и лошади King of the Dance после паралимпиады в Париже записаны в историю латвийского параспорта - дуэт вернулся домой с двумя золотыми медалями. Достижения в параспорте - не единственное поле, где Рихард, несмотря на сложности, доставляемые детским церебральным параличом, отличается - он занимается диджейством и делает домашние дела сам. За неотступчивый и сильный характер нужно поблагодарить его бабушку и дедушку, которые взяли на себя роль родителей и воспитывали Рихарда.
Рихард вместе со старшей сестрой Элиной Бригмане и ее мужем Эдгаром сердечно встретили нас в своем доме в Балдоне. Рихард свою историю рассказал в письменном виде, а другие детали поведала Элина.