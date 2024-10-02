Фото В Риге обозначены первые убежища на случай опасности

Как ранее сообщил отдел внешней коммуникации Рижской думы, в сотрудничестве с государственными учреждениями в Риге продолжается работа по проверке возможных мест для убежищ. В настоящее время самоуправление готово начать обозначение этих мест в городской среде, чтобы каждый мог узнать, где находится ближайшее убежище в случае стихийного бедствия или военной угрозы.

Галерея: В Риге обозначены первые убежища на случай опасности

Знаки убежищ будут установлены у зданий, подвальные или подземные этажи которых Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) признала полностью или частично пригодными для этих целей.

Убежища должны располагаться недалеко от мест проживания людей, чтобы после получения сообщения об угрозе они могли как можно быстрее добраться до укрытия.

Эти места не будут общедоступными в ежедневном режиме, если это не предусмотрено задачами здания и конкретными помещениями, например, подвал учебного заведения будет доступен ежедневно только сотрудникам и школьникам, но не посторонним посетителям.

Убежища или места, где можно найти безопасное убежище в случае угрозы, предназначены для смягчения последствий ударной волны взрыва, осколков, теплового излучения или радиоактивного загрязнения.

Их можно создавать в подвалах или подземных этажах различных зданий, например, в подвалах жилых домов, подземных автостоянках и других местах.

Как сообщалось, 27 марта Рижская дума единогласно приняла новый план гражданской обороны столицы, в котором разработаны алгоритмы и даны конкретные советы, как действовать жителям в различных кризисных ситуациях, в том числе в случае военной угрозы.

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