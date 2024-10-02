Во вторник, 1 октября, в социальных сетях широко распространилось видео, на котором запечатлен конфликт между работником и посетителем магазина Lidl в Риге на улице Краста, 40. Что стало причиной ссоры? TVNET+ связался с представителем Lidl Latvija, чтобы прояснить ситуацию.
Во вторник, 1 октября, в социальных сетях широко распространилось видео, на котором запечатлен конфликт между работником и посетителем магазина Lidl в Риге на улице Краста, 40. Что стало причиной ссоры? TVNET+ связался с представителем Lidl Latvija, чтобы прояснить ситуацию.
Trakas lietas Krasta Lidl'iņā :( pic.twitter.com/KcbNmpiKDn— Ance Tarvida (@ancetarvida) October 1, 2024