Латвийский нападающий Сандис Вилманис в среду в проверочном матче НХЛ забросил шайбу в овертайме, обеспечив победу своему клубу "Флорида Пантерз". Перспективный хоккеист также отметился результативной передачей, кроме того, он был признан первой звездой или лучшим игроком матча.
Видео ⟩ Вилманис продолжает удивлять: гол и звание первой звезды матча в составе чемпионов НХЛ
Чемпионы НХЛ "Пантерз" на выезде со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:1, 1:0) обыграли "Тампа-Бэй Лайтнинг".
20-летний Вилманис провел на площадке 20 минут и 22 секунды, он шесть раз бросил по воротам и исполнил четыре силовых приема.
Вилманис забросил шайбу на 15-й секунде овертайма, а во втором периоде он отметился результативной передачей. Матч латыш завершил с коэффициентом полезности +1.
Латвийского хоккеиста признали первой звездой или лучшим игроком мачта. В четырех проверочных матчах НХЛ Вилманис набрал пять очков (3+2).
В составе победителей латвийский защитник и чемпион НХЛ Увис Янис Балинскис отметился результативной передачей во втором периоде, когда "Пантерз" вышли вперед 1:0.
Балинскис провел на площадке 22 минуты и 43 секунды, один раз бросил по воротам, заблокировал три броска, выполнил два силовых приема и завершил матч с нейтральным коэффициентом полезности.
В составе "Лайтнинг" латвийский нападающий Земгус Гиргенсонс провел на льду 15 минут и 59 секунд, один раз бросил по воротам, выполнил два силовых приема и также завершил матч с нейтральным коэффициентом полезности.
Единственный гол в составе хозяев забил звезда НХЛ россиянин Никита Кучеров, установивший в конце третьего периода ничью 1:1.
Сезон НХЛ стартует двумя матчами между "Нью-Джерси Девилз" и "Баффало Сейбрз" 4 и 5 октября в Праге (Чехия). Тем временем другие команды продолжат подготовку и начнут сезон несколькими днями позже.
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