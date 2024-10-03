Видео Вилманис продолжает удивлять: гол и звание первой звезды матча в составе чемпионов НХЛ

Чемпионы НХЛ "Пантерз" на выезде со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:1, 1:0) обыграли "Тампа-Бэй Лайтнинг".

20-летний Вилманис провел на площадке 20 минут и 22 секунды, он шесть раз бросил по воротам и исполнил четыре силовых приема.

Вилманис забросил шайбу на 15-й секунде овертайма, а во втором периоде он отметился результативной передачей. Матч латыш завершил с коэффициентом полезности +1.

Латвийского хоккеиста признали первой звездой или лучшим игроком мачта. В четырех проверочных матчах НХЛ Вилманис набрал пять очков (3+2).

В составе победителей латвийский защитник и чемпион НХЛ Увис Янис Балинскис отметился результативной передачей во втором периоде, когда "Пантерз" вышли вперед 1:0.

Балинскис провел на площадке 22 минуты и 43 секунды, один раз бросил по воротам, заблокировал три броска, выполнил два силовых приема и завершил матч с нейтральным коэффициентом полезности.

В составе "Лайтнинг" латвийский нападающий Земгус Гиргенсонс провел на льду 15 минут и 59 секунд, один раз бросил по воротам, выполнил два силовых приема и также завершил матч с нейтральным коэффициентом полезности.

Единственный гол в составе хозяев забил звезда НХЛ россиянин Никита Кучеров, установивший в конце третьего периода ничью 1:1.

Сезон НХЛ стартует двумя матчами между "Нью-Джерси Девилз" и "Баффало Сейбрз" 4 и 5 октября в Праге (Чехия). Тем временем другие команды продолжат подготовку и начнут сезон несколькими днями позже.

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