В Вентспилсе мимо школ ходил подозрительный мужчина с огнестрельным оружием в руках

Школьники в соцсетях пересылали друг другу кадры, на которых недалеко от нескольких образовательных учреждений видны двое мужчин и женщин, и один из мужчин держит в руках черное огнестрельное оружие.

Как у Вентспилсской государственной 1-й гимназии, так и у Вентспилсской 6-й средней школы дети активно обсуждали события вторника, когда пришел мужчина с оружием. Именно здесь он был задержан, и сделала это муниципальная полиция.

Дежурная часть муниципальной полиции Вентспилса 1 октября в 12:27 получила информацию о том, что мимо Вентспилсской 6-й средней школы идут три человека в состоянии алкогольного опьянения, и в руках у одного из мужчин предмет, похожий на огнестрельное оружие. В ходе тактических мероприятий муниципальная полиция Вентспилса задержала упомянутых лиц в 12:28 по адресу улица Кулдигас, 1", - указал начальник муниципальной полиции Вентспилса Оярс Рудзитис.

Некоторые ученики Вентспилсской государственной 1-й гимназии слышали истории, что в находящейся по соседству Вентспилсской 6-й средней школы вооруженный мужчина отобрал у школьников мобильные телефоны. Впрочем, это отрицает директор школы Занда Бите, которая подчеркивает, что ни один из коллег подозрительного мужчины вблизи здания не видел.

Возможно, группа задержанных людей перед задержанием успела совершить какое-то преступление у здания городской думы.

"Позднее Государственная полиция получила информацию, что в здании Вентсиплсской краевой думы окно расстреляно, возможно, при помощи пневматического оружия. Госполиция начала уголовный процесс, сейчас выясняется связь задержанных с этим происшествием", - пояснила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.

Подробнее смотрите в сюжете Degpunktā:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!