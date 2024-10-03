В четверг, 3 октября, чемпион Латвии по футболу RFS на стадионе "Даугава" примет турецкий клуб "Галатасарай".
ВИДЕО ⟩ Звёзды "Галатасарая" прилетели в Ригу. Яркий автобус тоже прибыл
В своих соцсетях "Галатасарай" опубликовал видео прибытия игроков в Рижский аэропорт.
📍Riga 👋#RFSvGS #UEL pic.twitter.com/eWaH1AMP58— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 2, 2024
За день до матча на стадионе "Даугава" очевидец Apollo.lv заметил в Риге автобус, окрашенный в цвета "Галатасарая".
Аккаунт LV_futbols в соцсети X, который ведет латвийский футбольный журналист Эдмунд Новицкис, запечатлел приезд команды "Галатасарай" в отель. В посте был задан вопрос - автобус тоже прилетел в Ригу?
Autobuss (debesīs) atlidojis līdzi?— LV_futbols (@LV_futbols) October 2, 2024
Galatasaray Rīgā. pic.twitter.com/9KT3s0eOsX
Вопрос, конечно, был задан не всерьез. Футбольные автобусы часто отправляются в страну проведения игры раньше команды. Один из пользователей соцсети Х отметил, что уже 1 октября видел этот автобус на объездной дороге Кекавы.
Автобусу "Галатасарая" пришлось проехать около 2800 километров.
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