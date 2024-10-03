ВИДЕО Звёзды "Галатасарая" прилетели в Ригу. Яркий автобус тоже прибыл

В своих соцсетях "Галатасарай" опубликовал видео прибытия игроков в Рижский аэропорт.

За день до матча на стадионе "Даугава" очевидец Apollo.lv заметил в Риге автобус, окрашенный в цвета "Галатасарая".

Фото: Apollo.lv aculiecinieks

Аккаунт LV_futbols в соцсети X, который ведет латвийский футбольный журналист Эдмунд Новицкис, запечатлел приезд команды "Галатасарай" в отель. В посте был задан вопрос - автобус тоже прилетел в Ригу?

Вопрос, конечно, был задан не всерьез. Футбольные автобусы часто отправляются в страну проведения игры раньше команды. Один из пользователей соцсети Х отметил, что уже 1 октября видел этот автобус на объездной дороге Кекавы.

Автобусу "Галатасарая" пришлось проехать около 2800 километров.

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