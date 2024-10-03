Ежегодный детско-юношеский турнир по настольному хоккею Sarauj 2024 пройдет в субботу, 12 октября. Его организует Латвийская федерация настольного хоккея в сотрудничестве с Департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы.
Турнир по настольному хоккею Sarauj 2024 приглашает взрослых и детей
Турнир предоставляет молодежи великолепную возможность познакомиться с настольным хоккеем, поучаствовать в увлекательных соревнованиях. И на всю жизнь полюбить этот активный вид спорта, развивающий реакцию, концентрацию, силу, выносливость и стремление к победе!
По традиции, местом проведения Sarauj 2024 станут помещения Рижской высшей школы культуры (Рига, Ганибу дамбис, 7). Это всегда яркое, захватывающее мероприятие для всей семьи. Все, кто хотя бы раз побывал на нем и принял в нем участие, позже становятся постоянными участниками и с нетерпением ждут очередного турнира. В свою очередь, организаторы Sarauj 2024 приглашают абсолютно всех - и мастеров, и начинающих, и даже тех, кто ни разу до сих пор не вставал к игровому полю. Попробуйте свои силы! Откройте для себя настольный хоккей как вид спорта! А главное - проведите великолепный день, полный азарта, приключений и веселья!
Турнир пройдет с 10:00 до 18:00. Отличная новость - вход и участие в играх - абсолютно бесплатно! Мало того - каждый участник будет иметь возможность получить призы, предоставленные спонсорами мероприятия.
Приехать и поиграть можно в любое время с 10:00 до 18:00 . Каждый участник играет турнир из 10 игр в своей возрастной группе. Хотя традиционные возрастные группы ограничиваются, как правило, учениками с 1-го по 12-й класс, в турнире вполне могут принять участие и дошкольники; главное - чтобы ребенок был достаточно высокого роста, чтобы дотянуться до рычажков, которыми нужно управлять действиями пластмассовых хоккеистов. Ну а что до "верхнего" ограничения, то его здесь нет как такового: студенты колледжей и вузов на Sarauj 2024 - тоже желанные гости.
Главный судья, куратор и менеджера турнира - чемпион мира по настольному хоккею Атис Силис. По его словам, популярность настольного хоккея с каждым годом растет - как в Латвии, так и в мире. "Проводя Sarauj 2024 и другие мероприятия по настольному хоккею, мы создаем дружное и сильное сообщество людей, увлеченных этим видом спорта. А параллельно это отличный способ провести день в незабываемой атмосфере, вместе с семьей или друзьями, получив позитивные эмоции", - говорит Атис Силис.
Все участники получат призы от спонсоров мероприятия, а те, кто покажет лучшие результаты, получат еще и дипломы. Победители групп дополнительно будут награждены специальными приглашениями на два престижных мероприятия: на Рижский открытый юношеский чемпионат, который пройдет 9 ноября 2024 года, и еще более престижный турнир по настольному хоккею Rīgas Kauss, который пройдет 30 ноября. И, разумеется, все участники будут приглашены на тренировки по настольному хоккею, где смогут развить свои навыки и, возможно, даже вступить в любительскую лигу.
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