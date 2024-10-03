Турнир по настольному хоккею Sarauj 2024 приглашает взрослых и детей

Турнир предоставляет молодежи великолепную возможность познакомиться с настольным хоккеем, поучаствовать в увлекательных соревнованиях. И на всю жизнь полюбить этот активный вид спорта, развивающий реакцию, концентрацию, силу, выносливость и стремление к победе!

По традиции, местом проведения Sarauj 2024 станут помещения Рижской высшей школы культуры (Рига, Ганибу дамбис, 7). Это всегда яркое, захватывающее мероприятие для всей семьи. Все, кто хотя бы раз побывал на нем и принял в нем участие, позже становятся постоянными участниками и с нетерпением ждут очередного турнира. В свою очередь, организаторы Sarauj 2024 приглашают абсолютно всех - и мастеров, и начинающих, и даже тех, кто ни разу до сих пор не вставал к игровому полю. Попробуйте свои силы! Откройте для себя настольный хоккей как вид спорта! А главное - проведите великолепный день, полный азарта, приключений и веселья!

Турнир пройдет с 10:00 до 18:00. Отличная новость - вход и участие в играх - абсолютно бесплатно! Мало того - каждый участник будет иметь возможность получить призы, предоставленные спонсорами мероприятия.