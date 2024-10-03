Аргентинский форвард и капитан "Интер Майами" Лионель Месси стал обладателем 46-го трофея в карьере благодаря досрочной победе команды в регулярном чемпионате MLS.
ВИДЕО ⟩ Месси забил красивый гол и завоевал 46-й титул в карьере
"Интер Майами" обыграл "Коламбус Крю" со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата MLS, благодаря чему набрал 68 очков за два тура до окончания регулярки, опережая ближайшего соперника на 11 очков. Таким образом, "цапли" гарантировали себе титул.
Месси, который пропустил два месяца из-за травмы, отметился дублем в этой встрече, ещё один гол на счету Луиса Суареса. У хозяев отличились Диего Росси и Кучо (с пенальти).
MESSIIIIIIIIII!!!— Major League Soccer (@MLS) October 3, 2024
Messi magic again to get his brace. 🪄 pic.twitter.com/tqT4Md1ydO
На счету Месси 15 голов и 17 голевых передач в 17 матчах в этом сезоне MLS.
Для Месси этот трофей стал 46-м в карьере. Форвард остаётся самым титулованным футболистом в истории, второе место в списке занимает бразильский защитник Дани Алвес, у которого 43 титула за карьеру.
В прошлом году 37-летний аргентинец выиграл Кубок лиг с "Интер Майами". Ранее он выступал за французский "ПСЖ", с которым дважды становился чемпионом Франции и завоёвывал Суперкубок страны, а также за "Барселону", где его достижения включают 34 трофея.
Кроме того, в составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира (2022), обладателем Кубка Америки (2021, 2024), победителем Финалиссимы (2022), а также завоевал золотые медали Олимпийских игр (2008) и молодёжного чемпионата мира (2005).
Messi wins his 46th career trophy!— ESPN FC (@ESPNFC) October 3, 2024
He extends the record for the most EVER 🐐 pic.twitter.com/tRfst2NOAG
Далее "Интер Майами" предстоит борьба за Кубок MLS, вручаемый победителю плей-офф. В нём участвуют 18 команд - по девять от каждой конференции. Победитель станет известен 7 декабря.
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