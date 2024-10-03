Только 28% украинских детей учатся в латвийских школах

Сейчас закон не предусматривает обязательного требования очного получения знаний.

Правда, такую норму планировалось установить с 1 сентября этого года, однако ее введение было перенесено на следующий учебный год.

Добиться этого будет не так просто, так как наметился ряд проблем: и то, что неизвестно, сколько детей соответствующего возраста находится в Латвии, и разные уровни владения латышским языком, и нехватка персонала поддержки. И еще -

большинство украинских мирных жителей после окончания войны планируют вернуться на родину, поэтому у них нет особой мотивации для изучения латышского языка.

То, как организуется обучение для детей украинских беженцев, в разных странах отличается: в некоторых есть требование обязательного очного обучения, например, в Эстонии, Литве, Франции, Польше, Финляндии, в других этот формат определяется как желаемый (в Болгарии, Дании, Латвии и др.). Есть страны, где предлагаются подготовительные классы.

В списке посещаемости украинскими детьми местных школ Латвия с 28% - шестая с конца, а в Ирландии, Франции, Литве и Финляндии показатели гораздо выше, заявила на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества и комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции парламентский секретарь Министерства образования и науки (IZM) Силвия Аматниеце.

За эти годы выросло число детей украинских беженцев, посещающих в Латвии дошкольное учреждение или школу. На 1 сентября 2022 года их было 2686, в 2023 году - 2949, а на 30 сентября этого года - 3829 детей, из них 1157 посещают детский сад, 2459 - 1-9-й классы, 213 - 10-12-й классы.

С возрастного ракурса наибольшее число учащихся - в возрасте от пяти до шести лет - 587, наименьшее - в 12-х классах - 52. Большинство дошкольников и школьников посещают образовательные учреждения Риги (2307) и других городов государственного значения.

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