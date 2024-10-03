Футболисты RFS сенсационно отобрали очки у "Галатасарая"

"Галатасарай" во много раз превосходит возможности RFS, о чем свидетельствует совокупная рыночная стоимость игроков. Информация, собранная Transfermarkt, показывает, что эта сумма составляет 288 миллионов евро, что является 13-м показателем среди всех 36 клубов Лиги Европы. Между тем игроки RFS оцениваются в 9,40 миллиона евро. И это самый низкий показатель.

🤩 Visapmeklētākā futbola spēle Latvijā pēdējo 15 gadu laikā! pic.twitter.com/5JtPobxFLO — FC RFS (@RFSDaily) October 3, 2024

Напомним, в первом туре RFS в Бухаресте уступил ФКСБ со счётом 1:4, а "Галатасарай" дома победил греческий клуб ПАОК - 3:1.

Следующий матч в Лиге Европы RFS проведёт 24 октября на выезде против "Айнтрахта" из Франкфурта.

Затем 7 ноября дома против "Андерлехта" (Бельгия), 28 ноября дома против клуба ПАОК из Греции, 12 декабря выездная игра против израильского "Маккаби", 23 января домашний матч против "Аякса" (Нидерланды), а ещё неделей позже клуб сыграет на выезде с киевским "Динамо".

Израильский и украинский клубы проведут домашние матчи за пределами своих стран.

Напомним, RFS впервые в своей истории играет в основном раунде Лиги Европы. Ранее этого удавалось добиться только одной команде в истории балтийского футбола - футбольному клубу "Вентспилс" в 2010 году.

Лига Европы считается вторым по значимости турниром для футбольных клубов, входящих в УЕФА.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!