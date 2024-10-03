Латвийский футбольный клуб RFS сенсационно сыграл вничью с турецким "Галатасараем" во втором туре основного раунда Лиги Европы 2024/25.
Футболисты RFS сенсационно отобрали очки у "Галатасарая"
Матч прошёл на стадионе "Даугава" в Риге и завершился вничью - 2:2.
Турки открыли счёт на 12-й минуте благодаря точному удару бельгийца Дриса Мертенса. На 38-й минуте Юнус Акгюн удвоил преимущество "Галатасарая", но всего две минуты спустя RFS сократил отставание в счёте до минимума - Янис Икауниекс в центре поля отдал передачу Седрику Куадио на правом фланге, а тот сразу же вернул мяч Икауниексу, который оказался впереди обороны "Галатасарая". Первый удар Икауниекса отбил вратарь, но на добивании ему удалось отправить мяч в сетку.
На 55-й минуте футболистам RFS удалось сравнять счёт на радость переполненным трибунам стадиона "Даугава". Куадио с левого фланга сделал навес в штрафную площадь и Икауниекс головой отправил мяч в перекладину ворот, но на добивании первым оказался грузинский футболист Лаша Одишария, который не промахнулся.
В оставшееся время "Галатасарай" пытался увезти из Риги победу, но RFS несколько раз от пропущенного мяча спасал вратарь Фабрис Ондоа. В самой концовке матча в одной из контратак Икауниексу помешали и латвийский футболист оказался на газоне, но арбитр посчитал, что нарушения против него не было.
"Галатасарай" во много раз превосходит возможности RFS, о чем свидетельствует совокупная рыночная стоимость игроков. Информация, собранная Transfermarkt, показывает, что эта сумма составляет 288 миллионов евро, что является 13-м показателем среди всех 36 клубов Лиги Европы. Между тем игроки RFS оцениваются в 9,40 миллиона евро. И это самый низкий показатель.
🤩 Visapmeklētākā futbola spēle Latvijā pēdējo 15 gadu laikā! pic.twitter.com/5JtPobxFLO— FC RFS (@RFSDaily) October 3, 2024
Напомним, в первом туре RFS в Бухаресте уступил ФКСБ со счётом 1:4, а "Галатасарай" дома победил греческий клуб ПАОК - 3:1.
Следующий матч в Лиге Европы RFS проведёт 24 октября на выезде против "Айнтрахта" из Франкфурта.
Затем 7 ноября дома против "Андерлехта" (Бельгия), 28 ноября дома против клуба ПАОК из Греции, 12 декабря выездная игра против израильского "Маккаби", 23 января домашний матч против "Аякса" (Нидерланды), а ещё неделей позже клуб сыграет на выезде с киевским "Динамо".
Израильский и украинский клубы проведут домашние матчи за пределами своих стран.
Напомним, RFS впервые в своей истории играет в основном раунде Лиги Европы. Ранее этого удавалось добиться только одной команде в истории балтийского футбола - футбольному клубу "Вентспилс" в 2010 году.
Лига Европы считается вторым по значимости турниром для футбольных клубов, входящих в УЕФА.
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