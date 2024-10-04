Видеонаблюдение на кладбищах в Риге помогло поймать нарушителей, выбрасывавших мусор

Водитель на белом фургоне был пойман после того, как выбросил мусор на кладбище в Плявниеках.

Рижское самоуправление призывает жителей выбрасывать мусор только в отведенных для этого местах и ​​напоминает, что незаконный сброс мусора может привести к неприятным последствиям.

По словам председателя комиссии департамента жилья и среды Рижской думы Виестура Зепса, за последние годы значительно возросло количество случаев незаконного выброса мусора, в том числе на кладбищах.

Например, в прошлом году на кладбищах было свалено более 250 шин и 300 тонн строительного мусора, вывоз которых требует значительных средств налогоплательщиков.

Согласно закону нарушение правил обращения с отходами наказывается предупреждением или штрафом в размере от 70 до 1000 евро для физического лица и от 250 до 2800 евро для юридического лица.

Если выбрасывание мусора на кладбищах будет расценено как осквернение могил или повреждение имущества, то может быть применена не только административная, но и уголовная ответственность.

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