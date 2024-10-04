Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало ведомственную проверку в связи с доводами, сделанными в фильме, Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК), созданном российским оппозиционером Алексеем Навальным, о том, что сотрудники правоохранительных органов Латвии, возможно, оказывали за взятки помощь бывшему представителю руководства российской нефтяной компании "ЮКОС" Леониду Невзлину, выступая против российских оппозиционеров.
Расследование ФБК: KNAB начал проверку возможного подкупа латвийских правоохранителей
Агентство LETA также обратилось в Бюро внутренней безопасности (IDB), чтобы выяснить, оценит ли бюро прозвучавшие в фильме допущения. В бюро ответили, что оно понимает повышенный интерес к информации, прозвучавшей в сюжетах, но в IDB никаких комментариев давать не могут.
18 сентября министр внутренних дел Рихард Козловскис сказал TV3, что Латвия очень серьезно воспринимает и ответственно оценивает сделанные в фильме утверждения о возможном подкупе сотрудников латвийских правоохранительных органов. Для Козловскиса изначально выглядело, что создатели фильма "сделали коктейль" из разных фактов, пытаясь разыграть какую-то взаимную игру, в результате чего высказанные латвийским правозащитникам упреки на первый взгляд не соответствуют действительности.
Ранее сообщалось, что Фонд борьбы с коррупцией 12 сентября обнародовал результаты своего расследования, согласно которым покушение на союзника лидера российской оппозиции Алексея Навального Леонида Волкова заказал проживающий в Израиле предприниматель, бывший представитель руководства нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин.
В фильме также звучат утверждения, что Невзлин вместе с сообщником Анатолием Блиновым якобы с помощью взяток добился в Латвии возбуждения уголовного дела в отношении бывшего исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова. В своей переписке они также обсудили рижских прокуроров, которые им якобы помогают. В ФБК утверждают, что в это не верили, но сам Ашурков рассказал им, что в марте в Лондоне якобы в качестве свидетеля был вызван в полицию, где вместе с британскими полицейскими их допрашивали следователи полиции Латвии и прокурор одного из рижских районов.
Сам Ашурков, правда, раскрыл латвийским СМИ совсем другую информацию, а именно, что латвийские правоохранительные органы опросили его о покупке особняка, который ранее принадлежал российскому рабочему Григорию Гусельникову и банку PNB, разорение которого изучают правозащитники.
В связи с банкротством банка PNB расследованием занимается и Госполиция, также администратор неплатежеспособности банка начали судебное разбирательство, по которому с бывшего руководства банка надеются взыскать убытки на сумму более 30 млн евро.
Пресс-секретарь Латвийской прокуратуры Айга Эйдука ранее подтвердила агентству LETA, что прокуратура проинформирована о доступном в публичном пространстве документальном фильме, в котором, среди прочего, утверждается, что команда бывшего совладельца "ЮКОСа" Михаила Ходорковского якобы давала взятки сотрудникам и прокурорам Латвийской полиции, чтобы были заведены уголовные дела против российских оппозиционеров. До оценки прозвучавших в документальном фильме утверждений прокуратура не предоставит информацию.
В свою очередь в отделе общественных отношений Государственной полиции агентству LETA ранее указали, что Госполиция проинформирована о доступном в публичной среде документальном фильме и высказанных в нем утверждениях, которые касаются и полиции. "Категорически отвергаем сделанные заявления о возможной коррупции полицейских. Пока компетентные органы проводят оценку, Госполиция от более подробных комментариев воздержится", - отметили в полиции.
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