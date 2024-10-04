Расследование ФБК: KNAB начал проверку возможного подкупа латвийских правоохранителей

Агентство LETA также обратилось в Бюро внутренней безопасности (IDB), чтобы выяснить, оценит ли бюро прозвучавшие в фильме допущения. В бюро ответили, что оно понимает повышенный интерес к информации, прозвучавшей в сюжетах, но в IDB никаких комментариев давать не могут.

18 сентября министр внутренних дел Рихард Козловскис сказал TV3, что Латвия очень серьезно воспринимает и ответственно оценивает сделанные в фильме утверждения о возможном подкупе сотрудников латвийских правоохранительных органов. Для Козловскиса изначально выглядело, что создатели фильма "сделали коктейль" из разных фактов, пытаясь разыграть какую-то взаимную игру, в результате чего высказанные латвийским правозащитникам упреки на первый взгляд не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что Фонд борьбы с коррупцией 12 сентября обнародовал результаты своего расследования, согласно которым покушение на союзника лидера российской оппозиции Алексея Навального Леонида Волкова заказал проживающий в Израиле предприниматель, бывший представитель руководства нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин.