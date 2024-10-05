С семейными врачами, у которых низкий охват пациентов вакцинацией, проведут переговоры

По мнению совета, эта мера должна способствовать увеличению охвата вакцинацией.

Также планируется рассмотреть вопрос о том, как эффективнее применять статью 14-ю закона о правах пациентов для привлечения сиротских судов. В частности, для семейных врачей предусмотрена возможность обращаться в сиротский суд в случаях, когда законный представитель ребенка не согласен на вакцинацию или лечение, однако эта возможность используется редко.

В свою очередь в сотрудничестве с юристами и специалистами по защите прав детей будет рассмотрен вопрос об ответственности родителей, если не прошедший вакцинацию ребенок серьезно заболеет или умрет в результате действий родителей.

Также планируется проводить просветительскую работу среди населения по вопросам вакцинации.

Как сообщалось, проблема вакцинации актуализировалась после смерти от дифтерии четырехлетнего мальчика, который не был привит от этой инфекции. Еще двое детей из этой же семьи тоже не были привиты и заразились дифтерией.

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