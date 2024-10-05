Израиль ударил по командному центру "Хезболлы" на юге Ливана

"Вчера вечером по указанию израильской армии ВВС Израиля нанесли удар по террористам "Хезболлы", действовавшим в командном центре, расположенном в мечети возле больницы "Салах Гандур" на юге Ливана", - говорится в заявлении армии.

"Террористы "Хезболлы" использовали этот командный центр для планирования и осуществления террористических атак против израильской армии и государства Израиль", - отмечается в документе.

Больница "Салах Гандур", управляемая связанным с "Хезболлой" Исламским комитетом здравоохранения, сообщила, что в результате сильных ударов пострадали девять врачей и медсестер.

Этому предшествовало израильское предупреждение об эвакуации.

Ливанское информационное агентство NNA сообщило, что обстрелу подвергся больничный комплекс в Бинт-Джубайле на юге страны.

Директор больницы Мохаммед Слейман сообщил AFP, что медучреждение подверглось прямому удару и было эвакуировано.

С 23 сентября израильская армия интенсивно бомбит южный Ливан и южные пригороды Бейрута в ответ на нападения "Хезболлы" на израильскую территорию. С 1 октября Израиль начал наземную операцию в Ливане.

Галерея: Нападение Израиля на Ливан 4 октября

Галерея: Бейрут после израильской атаки