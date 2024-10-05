Израильские военные самолеты нанесли удар по командному центру боевиков "Хезболлы", расположенному в мечети на юге Ливана, сообщили представители израильской армии в субботу, 5 октября.
Израиль ударил по командному центру "Хезболлы" на юге Ливана
"Вчера вечером по указанию израильской армии ВВС Израиля нанесли удар по террористам "Хезболлы", действовавшим в командном центре, расположенном в мечети возле больницы "Салах Гандур" на юге Ливана", - говорится в заявлении армии.
"Террористы "Хезболлы" использовали этот командный центр для планирования и осуществления террористических атак против израильской армии и государства Израиль", - отмечается в документе.
Больница "Салах Гандур", управляемая связанным с "Хезболлой" Исламским комитетом здравоохранения, сообщила, что в результате сильных ударов пострадали девять врачей и медсестер.
Этому предшествовало израильское предупреждение об эвакуации.
Ливанское информационное агентство NNA сообщило, что обстрелу подвергся больничный комплекс в Бинт-Джубайле на юге страны.
Директор больницы Мохаммед Слейман сообщил AFP, что медучреждение подверглось прямому удару и было эвакуировано.
С 23 сентября израильская армия интенсивно бомбит южный Ливан и южные пригороды Бейрута в ответ на нападения "Хезболлы" на израильскую территорию. С 1 октября Израиль начал наземную операцию в Ливане.
Галерея: Нападение Израиля на Ливан 4 октября
Галерея: Бейрут после израильской атаки
Тем временем телеканал Al Arabiya TV сообщает, что в результате израильского авиаудара в столице Ливана Бейруте погиб Хасан Сафиедин, преемник убитого лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.
Осведомленные источники сообщили телекомпании, что в ночь на 4 октября Израиль нанес массированный авиаудар по южным пригородам Бейрута, где, предположительно, находился бункер Сафиедина. "Хезболла" пока никак не прокомментировала эту информацию.
Три источника в ливанских службах безопасности сообщили агентству Reuters, что связь с Сафиедином пропала в пятницу. Израиль продолжает атаковать Бейрут, не позволяя спасателям вести поиски на месте удара.
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля подполковник Надав Шошани заявил, что целью авиаударов был штаб разведки "Хезболлы".
Напомним, что 27 сентября Израиль нанес авиаудар по штаб-квартире "Хезболлы", после чего стало известно, что убит давний лидер группировки Хасан Насралла.
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