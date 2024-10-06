ФОТО "Я хочу посмотреть, как будет действовать государство": в Эстонии началась эвакуация жителей

"Честно говоря, я пришел сюда из любопытства, чтобы узнать, готово ли эстонское государство к такой эвакуации, - сказал житель Выру Уно Лянтс. - Я пришел, чтобы посмотреть, сработает это или нет, поскольку мы никогда не знаем, что может случиться".

Он вспомнил, что был в пехотном батальоне советской армии. "Я знаю, что такое учения - например, я был на полигоне Московского округа, где земля тряслась под ногами, так что я не мог стоять, - вспоминает Лянтс. - Теперь я хочу посмотреть, как обстоят дела в Эстонии".