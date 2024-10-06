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ФОТО "Я хочу посмотреть, как будет действовать государство": в Эстонии началась эвакуация жителей

Перевод: София Солдатенко
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Сегодня несколько десятков добровольцев из города и волости Выру отправились с пункта сбора, расположенного недалеко от Выруского спортивного центра, на крупнейшие в истории Эстонии учения по эвакуации Lõuna Sild 2024, сообщает Rus.Postimees.

"Честно говоря, я пришел сюда из любопытства, чтобы узнать, готово ли эстонское государство к такой эвакуации, - сказал житель Выру Уно Лянтс. - Я пришел, чтобы посмотреть, сработает это или нет, поскольку мы никогда не знаем, что может случиться".

Он вспомнил, что был в пехотном батальоне советской армии. "Я знаю, что такое учения - например, я был на полигоне Московского округа, где земля тряслась под ногами, так что я не мог стоять, - вспоминает Лянтс. - Теперь я хочу посмотреть, как обстоят дела в Эстонии".

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