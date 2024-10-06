Вс, 6.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs

В Словакии медведь убил грибника

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Медведь. Иллюстративное фото
Медведь. Иллюстративное фото Фото: David Havel/Shutterstock

В лесу Словакии после нападения медведя умер 55-летний мужчина, сообщили в субботу спасательные службы Словакии.

Несчастный случай произошел недалеко от города Хибе на севере Словакии, у Высоких Татр, отмечает портал Apollo.lv.

Медведь напал в момент, когда мужчина вместе с еще одним человеком собирал грибы, сообщили стражи порядка.

Травмы были очень серьезными. Словацкие СМИ сообщили, что медведь задел главную артерию нижней конечности мужчины, вызвав сильное кровотечение.

Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

В течение последних лет в Словакии было зарегистрировано несколько нападений медведей, в том числе одно нападение с летальным исходом в 2021 году.

В 20-е годы прошлого столетия в Словакии было всего 30 медведей, однако теперь их число в стране уже превышает 2700.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх