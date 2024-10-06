В Словакии медведь убил грибника

Несчастный случай произошел недалеко от города Хибе на севере Словакии, у Высоких Татр, отмечает портал Apollo.lv.

Медведь напал в момент, когда мужчина вместе с еще одним человеком собирал грибы, сообщили стражи порядка.

Травмы были очень серьезными. Словацкие СМИ сообщили, что медведь задел главную артерию нижней конечности мужчины, вызвав сильное кровотечение.

Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

В течение последних лет в Словакии было зарегистрировано несколько нападений медведей, в том числе одно нападение с летальным исходом в 2021 году.

В 20-е годы прошлого столетия в Словакии было всего 30 медведей, однако теперь их число в стране уже превышает 2700.

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