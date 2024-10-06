В Финляндии уездный суд Пирканмаа приговорил 19-летнего Туомаса Сакари Матиаса Салминена к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 15-летней девочки в Валкеакоски, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Yle.
Изнасилование и убийство девочки в Финляндии: суд приговорил 19-летнего юношу к пожизненному заключению
Девочка была найдена мертвой в лесу в конце мая. Согласно обвинению, подсудимый в мае ночью долгое время преследовал 15-летнюю жертву, а затем заставил ее пойти с ним в лес, где он ее изнасиловал и задушил.
Жертва и подсудимый не были знакомы.
Молодой человек ранее уже был судим и на момент совершения преступления находился на испытательном сроке.
Обвинение просило назначить наказание за непредумышленное убийство, но уездный суд ужесточил приговор.
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