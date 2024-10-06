Команда сборной Латвии завоевала сенсационные серебряные медали на чемпионате мира по ловле рыбы на спиннинг с лодки, в воскресенье, 6 октября, сообщил порталу TVNET редактор Copes Lietas Айвар Рудзинскис.
Латвийская команда заняла второе место на чемпионате мира по ловле рыбы на спиннинг с лодки
Как отметил Рудзинскис, латвийская команда обошла таких грандов спортивной ловли рыбы как США, Францию, Англию и Италию.
15-й подряд чемпионат мира по этой дисциплине рыбной ловли прошел в Ирландии в водах озера Аппер Лох Эрн. Латвию на соревнованиях представлял два экипажа со своими лодками - Александр Зарецкий и Руслан Баранов, а также Виталий Вилцанс и Станислав Осипов.
Как пояснил редактор Copes Lietas, в Латвии они образуют команду Lucky John, а в Ирландии как сборная Латвии они вышли на старт вместе с еще 14 ведущими странами по спортивной рыбалке.
В ходе продолжавшихся три дня соревнований латвийская команда поймала 67 щук, длина самой большой из которых составила 105 сантиметров.
Он отметил, что с огромным преимуществом победила Литва, что для наших соседей стало не менее сенсационным достижением, а закономерная бронза досталась хозяевам - сборной Ирландии.
В свою очередь в индивидуальном зачете наш лидирующий экипаж в составе Виталия Вилцанса и Станислава Осипова завоевали бронзовые медали, уступив лишь двум литовским парам.
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