Как отметил Рудзинскис, латвийская команда обошла таких грандов спортивной ловли рыбы как США, Францию, Англию и Италию.

15-й подряд чемпионат мира по этой дисциплине рыбной ловли прошел в Ирландии в водах озера Аппер Лох Эрн. Латвию на соревнованиях представлял два экипажа со своими лодками - Александр Зарецкий и Руслан Баранов, а также Виталий Вилцанс и Станислав Осипов.

Как пояснил редактор Copes Lietas, в Латвии они образуют команду Lucky John, а в Ирландии как сборная Латвии они вышли на старт вместе с еще 14 ведущими странами по спортивной рыбалке.

В ходе продолжавшихся три дня соревнований латвийская команда поймала 67 щук, длина самой большой из которых составила 105 сантиметров.

Латвийская команда заняла второе место на чемпионате мира по ловле рыбы на спиннинг с лодки Фото: Jānos Zareckis

Он отметил, что с огромным преимуществом победила Литва, что для наших соседей стало не менее сенсационным достижением, а закономерная бронза досталась хозяевам - сборной Ирландии.

В свою очередь в индивидуальном зачете наш лидирующий экипаж в составе Виталия Вилцанса и Станислава Осипова завоевали бронзовые медали, уступив лишь двум литовским парам.

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