5 млн евро потрачены, а туристы на олимпийский баскетбольный отбор не приехали

В сообщение об оценке первоначального влияния проекта "О выделении финансовых средств из программы государственного бюджета на непредвиденные случаи" указано, что по статистике, в среднем для поддержки сборной своей страны по баскетболу из каждой европейской страны на крупные баскетбольные мероприятия отправляются от 3000 болельщиков.



Согласно результатам исследования ERC Tet Rally Liepаja 2022 года, в среднем траты иностранца при посещении спортивного мероприятия в Латвии в 2022 году составляли 285 евро в день. В свою очередь Министерство экономики ЛР, работая над методологией поддержки крупных спортивных мероприятий, подсчитало, что суточные траты одного иностранного туриста в 2022 году составили 206 евро.



Учитывая, что в отборочном групповом турнире Олимпийских игр 2024 года примут участие 6 команд, из которых 3 команды будут из Европы, на основании данных предыдущих соревнований по баскетболу, можно сделать вывод, что в случае, если квалификационный групповой турнир Олимпийских игр 2024 пройдет в Латвией, то в страну могут приехать до 10 000 иностранцев (в среднем 2 000 на зарубежную команду), которые проведут в Латвии до 7 суток. Экономика Латвии, в результате организации квалификационного турнира Олимпийских игр 2024 года, получила бы до 14 420 000 евро, которые оставили бы иностранные туристы.