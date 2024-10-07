Год назад правительство решило выделить Латвийскому баскетбольному союзу деньги на проведение квалификационного олимпийского турнира в Риге. Многие страны отказались от него из-за высоких затрат. Предполагалось, что приедут 10 тысяч туристов, что принесет не менее 12 миллионов евро. Однако многие игры прошли с полупустыми трибунами. Ответственные лица считают, что не стоит оценивать целесообразность траты средств, ведь важен имидж страны и полученные эмоции, сообщает программа Neka Personīga.
5 млн евро потрачены, а туристы на олимпийский баскетбольный отбор не приехали
Со 2 по 7 июля в Риге прошел олимпийский отборочный турнир по баскетболу. Это стоило госбюджету несколько миллионов. Но обещанное количество туристов в Латвию не приехало.
За право участия в парижской Олимпиаде сборная Латвии провела несколько отборочных матчей в Arēnā Rīga. За матчами нашей сборной следили полные трибуны болельщиков. Например, матч против Грузии посмотрели 8955 зрителей. Игру против Филиппин посмотрели 8835 зрителей.
Но в состязаниях, в которых Латвия не участвовала, количество зрителей составляло всего несколько сотен. Некоторые сектора зала вообще были пустыми.
Например, на матч Бразилии и Черногории билеты купили 1022 зрителя.
На матч Бразилия – Камерун продано 656 билетов.
На матч Черногории и Камеруна - 622 билета.
А на матч между Филиппинами и Грузией всего 531 билет.
В сообщение об оценке первоначального влияния проекта "О выделении финансовых средств из программы государственного бюджета на непредвиденные случаи" указано, что по статистике, в среднем для поддержки сборной своей страны по баскетболу из каждой европейской страны на крупные баскетбольные мероприятия отправляются от 3000 болельщиков.
Согласно результатам исследования ERC Tet Rally Liepаja 2022 года, в среднем траты иностранца при посещении спортивного мероприятия в Латвии в 2022 году составляли 285 евро в день. В свою очередь Министерство экономики ЛР, работая над методологией поддержки крупных спортивных мероприятий, подсчитало, что суточные траты одного иностранного туриста в 2022 году составили 206 евро.
Учитывая, что в отборочном групповом турнире Олимпийских игр 2024 года примут участие 6 команд, из которых 3 команды будут из Европы, на основании данных предыдущих соревнований по баскетболу, можно сделать вывод, что в случае, если квалификационный групповой турнир Олимпийских игр 2024 пройдет в Латвией, то в страну могут приехать до 10 000 иностранцев (в среднем 2 000 на зарубежную команду), которые проведут в Латвии до 7 суток. Экономика Латвии, в результате организации квалификационного турнира Олимпийских игр 2024 года, получила бы до 14 420 000 евро, которые оставили бы иностранные туристы.
Баскетбольный союз и Минобразования и науки, запрашивая деньги у правительства, представили прогноз, согласно которому приедут не менее 10 тысяч болельщиков, которые оставят здесь 14 420 000 евро.
Раймонд Рудзатс, спортивный журналист:
"Я думаю, что оценка таких вещей, столько денег надо тратить, должна быть менее эмоциональной и более рациональной. Народ все-таки считает, что происходит с его деньгами. И оценивает, надо ли тратить пять миллионов за турнир (даже не идет речь о том, был он успешным или неудачным), где изначально было ясно, что туристов будет очень мало. Трудно представить, что эти страны участники привезут с собой много болельщиков".
Улдис Страутманис, редактор отдела спортивных новостей Delfi:
"Я посмотрел заявку еще до турнира и сравнил с другими турнирами в Греции и Испании. Там и близко не было таких цифр. В Греции играли Хорватия и Словения, потенциально наиболее востребованные болельщиками зарубежные сборные. Их игру посмотрели 4000 зрителей, а потом отдельные матчи против других соперников 800 - 1000. Вот эти цифры - реальны. И лучше ставить более скромную цифру, отвечающую реалиям, чем космос. Но я понимаю спортивные федерации, которые закладывают большее количество, потому что потом уже не нужен отчет".
Во сколько обошлось латвийскому бюджету проведение турнира олимпийской квалификации.
Всего: 4 788 169 евро. Из них:
FIBA: 2 718 839 евро;
Плата за заявку: 20 753 евро;
Лицензия: 2 386 733 евро
Депозит: 311 353 евро
Организация соревнований: 2 069 330 евро
Деньги распределялись в три тура. И во всех трех случаях они поступали из резервных фондов. Как в ноябре, а также в феврале и июле, в повестке правительства указано, что вопрос о выделении денег на организацию турнира стоит с пометкой "включено дополнительно". Обычно так обозначаются вопросы, которые вносятся в последнюю минуту на заседания Кабинета Министров.
До этого Минфин не утвердил документы, представленные Минобразования и Баскетбольной ассоциацией, и поручил их переделать и усовершенствовать. Предлагалось обсудить вопрос на заседании коалиции и принять политическое решение.
После присвоения денег Министерство образования разослало пресс-релиз с воодушевляющими словами министра.
Анда Чакша, министр образования и науки ("Новое единство"):
"Общие дела укрепляют общество и страну, мы концентрируемся на главном и забываем о второстепенном, мы становимся сплоченными и причастными. Такие мероприятия международного масштаба вносят значительный вклад в экономику Латвии и укрепляют наши позиции в глобальном спортивном мире."
Однако Олимпийский отборочный турнир не определяется как "крупное событие", как это было, например, в случае с ралли WRC, которое также состоялось в Латвии этим летом. Статус "крупного мероприятия" требует предоставления после него подробного отчета о достигнутых результатах и их соответствии обещаниям, данным до присуждения денег. Если обещанное не выполнено – возможно, придется вернуть часть государственных денег обратно в бюджет. Финансирование баскетбольного турнира было предоставлено по линии "Непредвиденных расходов". Поэтому в Минобразования считают, что не нужно специально анализировать, прибыло ли обещанное количество туристов и потекли ли миллионы в госбюджет. Хотя именно эти два аргумента были решающими для того, чтобы правительство выделило деньги на турнир.
Анда Чакша, министр образования и науки ("Новое единство"):
Я думаю, что этот вопрос многослойный, а вы акцентируете внимание только на одном. Здесь важно понимать, что у этого баскетбольном турнира есть ряд эмоциональных слоев.
Викторс Валаинис, министр экономики (ZZS):
"У нас был подход, как и к другим глобальным событиям: мы потенциально оценили финансовое влияние этих мероприятий. Но критериев, что надо обязательно достигнуть определенных показателей, не было. Имелся возможный расчет, какими были бы доходы государственного бюджета, если бы ожидания организаторов оправдались. При более удачной жеребьевке интерес иностранцев наверняка был бы гораздо больше. Но и в данном случае он немал и мы не можем судить только по одному финансовому критерию. Есть и другие критерии – имидж страны".
Каспарс Ципрусс, генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза
"С точки зрения нашего общества, с точки зрения наших целей – мы достигли максимума. Признание имиджа Латвии растет, поскольку понятно, что это событие, как и многие другие спортивные мероприятия, следует, на мой взгляд, оценивать со знаком плюс."
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