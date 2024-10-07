Минфин предложил поправки в закон о PVN: что ждет компании?

Также будут уточнены виды сделок, которые формируют порог регистрации плательщиков PVN.

В дополнение к облагаемым PVN сделкам в пороговую стоимость регистрации PVN будут включены и сделки с недвижимостью, не облагаемые PVN, а также финансовые и страховые услуги.

При этом, если в одном календарном году будет достигнут порог регистрации PVN, в следующем году МСП должны будут зарегистрироваться в качестве плательщиков PVN и платить этот налог.

Это также будет касаться тех малых и средних предприятий, которые в соответствии с поправками превысили порог регистрации PVN в 2024 году.

Законопроект также вводит переходный период для плательщиков PVN, чей оборот в календарном году превышает порог регистрации PVN.

Малым и средним предприятиям разрешается продолжать не платить PVN до конца календарного года, если их оборот в соответствующем году не превышает порог регистрации PVN в 50 000 евро более чем на 10%, то есть на 5000 евро.

В таком случае плательщики PVN должны будут зарегистрироваться в регистре плательщиков PVN в VID и платить налог за облагаемые PVN сделки только с начала следующего календарного года.

Однако, если оборот малых и средних предприятий в течение календарного года превысит 55 000 евро, возникнет обязанность зарегистрироваться в регистре плательщиков PVN и платить налог с момента превышения указанной суммы.

Ожидается, что поправки вступят в силу 1 января 2025 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!