Королевский военно-морской флот Новой Зеландии потерял свой первый корабль со времен Второй мировой войны, поскольку один из кораблей сел на мель, сообщает BBC.
Новая Зеландия потеряла первый военный корабль со времен Второй мировой войны
Судно HMNZS Manawanui столкнулось с проблемами возле острова Уполу вечером в субботу, 5 октября, во время исследования рифов. Позже корабль загорелся и начал тонуть.
Все 75 человек, находившиеся на борту, были эвакуированы в спасательных шлюпках.
Официальные лица заявили, что причина затопления неизвестна и будет проведено расследование. Инцидент произошел во время плохой и ветреной погоды.
Военные чиновники заявили, что спасатели "боролись" с течением и ветром, что затрудняло спасательную операцию.
Официальные лица заявили, что этот район не обследовался с 1987 года.
Экипаж и пассажиры корабля, в том числе семь ученых и четыре иностранных военнослужащих, разместились на Самоа.
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