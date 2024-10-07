Новая Зеландия потеряла первый военный корабль со времен Второй мировой войны

Судно HMNZS Manawanui столкнулось с проблемами возле острова Уполу вечером в субботу, 5 октября, во время исследования рифов. Позже корабль загорелся и начал тонуть.

Все 75 человек, находившиеся на борту, были эвакуированы в спасательных шлюпках.

Официальные лица заявили, что причина затопления неизвестна и будет проведено расследование. Инцидент произошел во время плохой и ветреной погоды.

Военные чиновники заявили, что спасатели "боролись" с течением и ветром, что затрудняло спасательную операцию.

Официальные лица заявили, что этот район не обследовался с 1987 года.

Экипаж и пассажиры корабля, в том числе семь ученых и четыре иностранных военнослужащих, разместились на Самоа.

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