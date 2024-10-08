В Израиле и многих странах мира в понедельник проходили памятные мероприятия по случаю первой годовщины нападения боевиков группировки ХАМАС на Израиль, которое обернулось одним из самых масштабных за многие десятилетия конфликтов на Ближнем Востоке.
Годовщина на фоне обстрелов: в Израиле вспоминают жертв нападения ХАМАС
В ходе совершенного 7 октября беспрецедентного нападения было убито более 1200 израильтян, еще около 250 были взяты в заложники боевиками.
После начала военной операции в секторе Газа, по данным палестинских властей, погибло почти 42 тысячи человек, а большая часть из 2,3 млн жителей Газы лишилась крова.
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Траурные церемонии и акции начались рано утром — ровно через год после того, как первые ракеты боевиков обрушились на территорию Израиля.
«В этот день, здесь и во многих других местах по всей стране мы вспоминаем наших погибших, наших заложников, которых мы обязаны вернуть, и наших героев, павших, защищая свою родину и свой народ», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, зажигая поминальные свечи на церемонии у мемориала жертвам нападения в Иерусалиме.
Около 300 человек во главе с родственниками заложников, державшими в руках фотографии своих близких, по-прежнему находящихся в Газе, собрались у резиденции премьер-министра, чтобы почтить память погибших минутой молчания.
На месте музыкального фестиваля Supernova, где погибли сотни зрителей, участников и сотрудников, и многие были взяты в заложники, к скорбящим друзьям и родственникам жертв присоединился президент страны Ицхак Герцог.
Собравшиеся слушали последнюю песню, которую играли со сцены, и которая внезапно прервалась точно так же, как это произошло год назад на рассвете, когда на территорию фестиваля ворвались боевики.
Траурные церемонии прошли также в ряде кибуцев, которые подверглись нападению 7 октября, в том числе в приграничном кибуце Беэри, где было убито более 130 человек. Сам кибуц был частично разрушен.
В Тель-Авиве траурную годовщину отметили трубными сигналами церемониального рога Шофара.
В парке Яркон с соблюдением строжайших мер безопасности собрались несколько сотен человек — родственники и близкие тех, кто погиб от рук боевиков или был взят в заложники.
Первоначально это мероприятие планировалось массовым, однако после массированного ракетного обстрела Ирана власти ограничили число участников 2 тысячами.
Накануне во многих городах мира, от Джакарты до Стамбула и Буэнос-Айреса и Лондона состоялись также пропалестинские демонстрации с требованием прекратить военные действия в Газе и обстрелы Ливана.
Новые удары и обстрелы
В течение дня израильские военные продолжали бомбить южные окраины Бейрута и сектор Газа. Израиль также подвергался обстрелам со стороны «Хезболлы» и йеменских хуситов.
Мощный взрыв, в частности, прогремел вблизи международного аэропорта Бейрута, однако аэропорт не прекращал работу.
Днем в понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильская авиация нанесла удары более чем по 30 населенным пунктам в районе южного прибрежного города Тир.
Министерство здравоохранения Ливана сообщило также, что в результате другого удара погибло по меньшей мере 10 пожарных, собиравшихся принять участие в спасательной операции по расчистке завалов, возникших в результате другого авианалета.
Израиль, в свою очередь, заявил, что наносит удары по целям «Хезболлы» в ответ на ракетные обстрелы северного портового города Хайфа и Тверии, в результате которых было разрушено несколько зданий и ранено девять человек.
Израильская операция на юге Ливана, похоже, расширяется: армия заявила, что к наземной операции, начатой шесть дней назад с целью уничтожения инфраструктуры «Хезболлы» вблизи границы, присоединилась еще одна дивизия.
Армия обороны Израиля также приказала эвакуировать еще 20 населенных пунктов на юге страны, включая прибрежный город Эн-Накура, где находится штаб-квартира миротворцев ООН в Ливане.
По данным ЦАХАЛ, в понедельник с территории Ливана по Израилю было выпущено 135 ракет. Еще несколько ракет, выпущенных хуситами с территории Йемена, было перехвачено над центральным Израилем.
Вечером израильская армия заявила, что в течение часа поразила более 120 целей «Хезболлы».
«На основе точных данных военной разведки ВВС Израиля провели масштабную воздушную операцию и в течение часа нанесли удары более чем по 120 террористическим целям на юге Ливана, принадлежащим различным подразделениям террористической организации „Хезболла“», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.
В Газе, по данным связанного с ХАМАС новостного агентства Safa, в результате воздушного удара по лагерю беженцев «Джабалия» погибли 10 человек и десятки получили ранения.
За несколько часов до этого израильские военные предупреждали жителей севера Газы, в том числе проживающих в лагере «Джабалия», о готовящихся ударах и необходимости эвакуации.
"Война возрождения"
В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе специального заседания правительства по случаю годовщины нападения ХАМАС на Израиль предложил переименовать израильскую военную операцию, начатую 7 октября 2023 года, в «Войну возрождения». До этого момента военная операция ЦАХАЛ называлась «Железные мечи».
«Это „Война возрождения“, призванная гарантировать, что события 7 октября никогда не повторятся. Это война за наше существование», — объяснил Нетаньяху свое предложение.
Он провел аналогию с Холокостом, сказав, что нападение ХАМАС стало самым ужасным злодеянием против еврейского народа со времен Второй мировой войны, но в отличие от Холокоста сейчас, сказал Нетаньяху, Израиль восстал против своих врагов.
Он также в очередной раз заявил, что война не закончится, пока не будут достигнуты все поставленные цели: уничтожение ХАМАС, возвращение заложников, предотвращение любой будущей угрозы со стороны Газы и возвращение жителей севера Израиля в их дома, откуда они бежали от ракетных обстрелов «Хезболлы».
Лидер израильской оппозиции Яир Лапид скептически отнесся к предложению Нетаньяху о смене названия военной операции, написав в телеграме: «Вы можете сменить столько названий, сколько захотите, но вы не измените того факта, что под вашим руководством произошла худшая катастрофа в истории Израиля. Это правительство — не правительство возрождения, это правительство вины».
Форум семей заложников и пропавших без вести, который объединяет родственников захваченных в плен, заявил, что «нет и не будет никакого возрождения без возвращения всех заложников».