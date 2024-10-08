Годовщина на фоне обстрелов: в Израиле вспоминают жертв нападения ХАМАС

В Газе, по данным связанного с ХАМАС новостного агентства Safa, в результате воздушного удара по лагерю беженцев «Джабалия» погибли 10 человек и десятки получили ранения.

За несколько часов до этого израильские военные предупреждали жителей севера Газы, в том числе проживающих в лагере «Джабалия», о готовящихся ударах и необходимости эвакуации.

"Война возрождения"

Север сектора Газа вечером в понедельник Фото: Reuters

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе специального заседания правительства по случаю годовщины нападения ХАМАС на Израиль предложил переименовать израильскую военную операцию, начатую 7 октября 2023 года, в «Войну возрождения». До этого момента военная операция ЦАХАЛ называлась «Железные мечи».

«Это „Война возрождения“, призванная гарантировать, что события 7 октября никогда не повторятся. Это война за наше существование», — объяснил Нетаньяху свое предложение.

Он провел аналогию с Холокостом, сказав, что нападение ХАМАС стало самым ужасным злодеянием против еврейского народа со времен Второй мировой войны, но в отличие от Холокоста сейчас, сказал Нетаньяху, Израиль восстал против своих врагов.

Он также в очередной раз заявил, что война не закончится, пока не будут достигнуты все поставленные цели: уничтожение ХАМАС, возвращение заложников, предотвращение любой будущей угрозы со стороны Газы и возвращение жителей севера Израиля в их дома, откуда они бежали от ракетных обстрелов «Хезболлы».

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид скептически отнесся к предложению Нетаньяху о смене названия военной операции, написав в телеграме: «Вы можете сменить столько названий, сколько захотите, но вы не измените того факта, что под вашим руководством произошла худшая катастрофа в истории Израиля. Это правительство — не правительство возрождения, это правительство вины».

Форум семей заложников и пропавших без вести, который объединяет родственников захваченных в плен, заявил, что «нет и не будет никакого возрождения без возвращения всех заложников».