Украинские летчики часто осознанно идут на очень большой риск, особенно когда нужно помочь пехоте, рассказал пилот истребителя МиГ-29 ВВС Украины в интервью Postimees.
Для абонентов
POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ "Призрак Киева": мы осознанно идем на огромный риск, когда летаем над линией фронта
Позывной 28-летнего пилота - "Оскар". Во время встречи с журналистом он не имеет права даже называть свое имя. В целях безопасности его можно фотографировать только в шлеме, чтобы он оставался неузнаваемым. Видны только его большие красивые глаза. Разумеется, на время интервью пилот снял шлем.
Оскар - один из знаменитых "Призраков Киева". Это украинские летчики, которые защищали Киев в начале полномасштабной войны, когда российские войска пытались захватить столицу Украины. Сейчас 40-я тактическая авиационная бригада официально носит название "Призраки Киева".