POSTIMEES В УКРАИНЕ "Призрак Киева": мы осознанно идем на огромный риск, когда летаем над линией фронта

Позывной 28-летнего пилота - "Оскар". Во время встречи с журналистом он не имеет права даже называть свое имя. В целях безопасности его можно фотографировать только в шлеме, чтобы он оставался неузнаваемым. Видны только его большие красивые глаза. Разумеется, на время интервью пилот снял шлем.