Пол Моррис, главный тренер чемпиона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" на пресс-конференции похвалил латвийских игроков - защитника Увиса Балинскиса и нападающего Сандиса Вилманиса.
Тренер клуба НХЛ "Флорида" хвалит Балинскиса и Вилманиса
Первый матч сезона "Флорида" проведет в среду в 2:00 по латвийскому времени. "Флорида" у себя дома принимает команду "Бостон Брюинз".
Вилманис отлично проявил себя в предсезонных тестовых играх НХЛ, забив три гола и сделав две передачи.
20-летнего игрока отправили в команду "Шарлотт Чекерс", чтобы он получил опыт игры в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Вилманис подписал трехлетний контракт новичка с "Флоридой" весной. Латвиец может быть отправлен в АХЛ в любое время, так как он не должен быть представлен на драфте отказов, что поставило бы его под угрозу приобретения другой командой.
"Последние решения были в некотором роде сложными. С точки зрения логистики мы должны думать с умом, чтобы оставаться в рамках лимита зарплат и не потерять игроков на драфте отказов", - сказал Моррис на пресс-конференции.
"Мы смотрим на него (Вилманиса) так же, как и на Маки Самоскевича. В прошлом году он показал ряд вещей, которые соответствуют игре в НХЛ. Ему нужно было научиться сохранять интенсивность в каждой смене от начала до конца", - отметил тренер.
21-летний Самоскевич, с которым сравнивают Вилманиса, в прошлом сезоне принял участие в семи матчах регулярного чемпионата и трех играх плей-офф НХЛ, но не был ярким игроком. В регулярном чемпионате АХЛ американец сыграл убедительно, набрав 54 очка (22+32) в 62 матчах. Очевидно, что теперь Вилманису придется доказывать свою состоятельность в АХЛ, чтобы получить шанс играть в НХЛ.
"Он хорошо катается, у него хороший удар. Он играет творчески. И у него есть желание играть старательно. Он должен набираться опыта, усердно работая в каждой смене. Американская хоккейная лига очень сильна", - сказал Моррис о Вилманисе.
28-летний Балинскис в своем дебюте в НХЛ принял участие в 26 матчах, забив один гол и сделав две передачи. Большую часть сезона он провел в составе "Чекерс", набрав 21 очко (3 гола, 18 передач) в 37 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
Балинскис не играл во второй части сезона, но был в составе команды "Флорида", которая выиграла Кубок Стэнли.
В межсезонье произошли изменения в составе. Ожидается, что в этом сезоне Балинскис будет играть гораздо более важную роль для "Флориды".
За день до первой игры сезона в НХЛ Балинскис был включен в состав второго звена. В тестовых играх он играл в большинстве.
"Он занимался этой работой еще до приезда в НХЛ. У него есть опыт", - сказал Моррис о силовой игре Балинскиса.
"Мне нравится, что он играет с упорством. Он берет силовые приемы и реализует их. Он будет делать все возможное, чтобы играть до конца в каждом эпизоде. В этом его сила. Он не заслужил того, чтобы его не включили в состав в прошлом сезоне", - сказал главный тренер "Флориды".
Моррис считает, что Балинскис в прошлом сезоне был более ценен, регулярно играя в АХЛ, чем изредка появляясь на матчах НХЛ.
"Мы не хотели сажать его седьмым защитником. Ему нужно было дать играть. В нашем понимании он уже был защитником НХЛ в прошлом сезоне. Теперь на него смотрят по-другому - больше ожиданий, другой партнер. Я верю, что он сможет регулярно играть в НХЛ".
Видео: Пресс-конференция Пола Морриса
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