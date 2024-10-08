Тренер клуба НХЛ "Флорида" хвалит Балинскиса и Вилманиса

Первый матч сезона "Флорида" проведет в среду в 2:00 по латвийскому времени. "Флорида" у себя дома принимает команду "Бостон Брюинз".

Вилманис отлично проявил себя в предсезонных тестовых играх НХЛ, забив три гола и сделав две передачи.

20-летнего игрока отправили в команду "Шарлотт Чекерс", чтобы он получил опыт игры в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Вилманис подписал трехлетний контракт новичка с "Флоридой" весной. Латвиец может быть отправлен в АХЛ в любое время, так как он не должен быть представлен на драфте отказов, что поставило бы его под угрозу приобретения другой командой.

"Последние решения были в некотором роде сложными. С точки зрения логистики мы должны думать с умом, чтобы оставаться в рамках лимита зарплат и не потерять игроков на драфте отказов", - сказал Моррис на пресс-конференции.