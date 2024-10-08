"Он заслужил это". Шилов начнет сезон как первый вратарь "Кэнакс"

Первый вратарь "Кэнакс", американец Тэтчер Демко, с прошлого сезона испытывает проблемы со здоровьем и не сможет играть еще как минимум три-четыре недели. Поэтому обязанности вратаря на старте сезона будут разделены между Шиловым и финном Кевином Ланкиненом, который присоединился к команде в августе 2024 года. В составе "Кэнакс" также есть латвиец Теодор Блюгер.

General Manager Patrik Allvin announces the Vancouver #Canucks roster for opening day.



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Токкет высоко оценил работу Шилова под давлением и на тренировках, сообщает газета The Province.

"Он заслужил это", - сказал тренер, подчеркнув, что Шилов начнет сезон в качестве первого вратаря "Кэнакс".