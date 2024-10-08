В четверг, 10 октября, "Ванкувер Кэнакс" начнет свой сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Главный тренер команды Рик Токкет объявил, что ворота будет защищать латвиец Артур Шилов.
"Он заслужил это". Шилов начнет сезон как первый вратарь "Кэнакс"
Первый вратарь "Кэнакс", американец Тэтчер Демко, с прошлого сезона испытывает проблемы со здоровьем и не сможет играть еще как минимум три-четыре недели. Поэтому обязанности вратаря на старте сезона будут разделены между Шиловым и финном Кевином Ланкиненом, который присоединился к команде в августе 2024 года. В составе "Кэнакс" также есть латвиец Теодор Блюгер.
General Manager Patrik Allvin announces the Vancouver #Canucks roster for opening day.— Vancouver Canucks (@Canucks) October 7, 2024
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Токкет высоко оценил работу Шилова под давлением и на тренировках, сообщает газета The Province.
"Он заслужил это", - сказал тренер, подчеркнув, что Шилов начнет сезон в качестве первого вратаря "Кэнакс".
В сезоне 2023-24 Шилов защищал ворота в четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ и десяти матчах плей-офф Кубка Стэнли. В свою очередь Ланкинен принял участие в 24 матчах за "Нэшвилл Предаторз". Так что главный тренер "Кэнакс" признал, что знает Шилова лучше. Однако это не означает, что латвийцу не придется конкурировать с Ланкиненом.
"Я не знаю, кто будет играть львиную долю игр", - сказал главный тренер "Кэнакс". "Ланкинен поможет нам в матчах против команд, которые с шайбой играют глубоко (за сеткой). Это нюанс игры, который Артуру нужно улучшать, и он над ним работает".
В предсезонке НХЛ Шилов сыграл в трех матчах, выиграл два и был признан одним из трех лучших игроков. Ланкинен сыграл в двух матчах, проиграв оба. Финский вратарь отразил 89,8% всех бросков, а Шилов - 91,7%.
"Кэнакс" проведут первую игру в сезоне 10 октября в 17:00 по латвийскому времени. На домашней арене команда встретится с "Калгари Флэймз".
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