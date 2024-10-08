Вт, 8.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins

"Он заслужил это". Шилов начнет сезон как первый вратарь "Кэнакс"

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Артур Шилов
Артур Шилов Фото: USA Today Sports/Scanpix

В четверг, 10 октября, "Ванкувер Кэнакс" начнет свой сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Главный тренер команды Рик Токкет объявил, что ворота будет защищать латвиец Артур Шилов.

Первый вратарь "Кэнакс", американец Тэтчер Демко, с прошлого сезона испытывает проблемы со здоровьем и не сможет играть еще как минимум три-четыре недели. Поэтому обязанности вратаря на старте сезона будут разделены между Шиловым и финном Кевином Ланкиненом, который присоединился к команде в августе 2024 года. В составе "Кэнакс" также есть латвиец Теодор Блюгер.

Токкет высоко оценил работу Шилова под давлением и на тренировках, сообщает газета The Province.

"Он заслужил это", - сказал тренер, подчеркнув, что Шилов начнет сезон в качестве первого вратаря "Кэнакс".

В сезоне 2023-24 Шилов защищал ворота в четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ и десяти матчах плей-офф Кубка Стэнли. В свою очередь Ланкинен принял участие в 24 матчах за "Нэшвилл Предаторз". Так что главный тренер "Кэнакс" признал, что знает Шилова лучше. Однако это не означает, что латвийцу не придется конкурировать с Ланкиненом.

"Я не знаю, кто будет играть львиную долю игр", - сказал главный тренер "Кэнакс". "Ланкинен поможет нам в матчах против команд, которые с шайбой играют глубоко (за сеткой). Это нюанс игры, который Артуру нужно улучшать, и он над ним работает".

В предсезонке НХЛ Шилов сыграл в трех матчах, выиграл два и был признан одним из трех лучших игроков. Ланкинен сыграл в двух матчах, проиграв оба. Финский вратарь отразил 89,8% всех бросков, а Шилов - 91,7%.

"Кэнакс" проведут первую игру в сезоне 10 октября в 17:00 по латвийскому времени. На домашней арене команда встретится с "Калгари Флэймз".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх