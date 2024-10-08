Видео Телохранитель Месси сумел перехватить маленького фаната, выбежавшего на поле на огромной скорости

В субботу, 5 октября, "Интер Майами" играл против "Торонто". В какой-то момент игру пришлось остановить, потому что на поле выбежал мальчик: он пытался добраться до суперзвезды футбола Месси. Однако телохранитель аргентинца, Ясин Чеуко, оказался на высоте и догнал юного поклонника.

Месси все же подошел к ребенку и сфотографировался с ним, после чего юного болельщика выпроводили.

Messi bodyguard detecting a threat 🤧 pic.twitter.com/0PILhgzJJW — Mnyamani 📽 (@Zikamnyamane) October 7, 2024

Подобные выходки фанатов на матчах "Интера" - не новость. 37-летний Месси привлек к себе большое внимание в США. По словам зрителей игр команды Майами, в один из моментов на поле было шесть поклонников. Даже в матче с "Торонто" это был не единственный случай - вскоре после мальчика на поле выбежал еще один человек.

Поэтому Месси пришлось нанять телохранителя, чтобы тот присматривал за ним даже во время матчей. Чеуко - бывший американский солдат, служивший в Ираке и Афганистане. По некоторым данным, он управляет командой из 50 человек, охраняющих Месси, и зарабатывает более 3 миллионов долларов в год.

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