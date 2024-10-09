Видео Программа: накопления жителей на 2-ом пенсионном уровне вызывает беспокойство

У более чем четверти жителей Латвии - 27,1% - общий накопленный капитал на 2-ом пенсионном уровне составляет менее 1000 евро. Данные показывают, что это не только молодые люди, которые только начали работать и еще не успели накопить пенсионный капитал, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.