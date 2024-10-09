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СМИ: Трамп поддерживал связь с Путиным даже после ухода из Белого дома

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Бывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп Фото: Alex Brandon/AP

Бывший президент США Дональд Трамп поддерживал контакты с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как покинул Белый дом, говорится в готовящейся книге журналиста Боба Вудворда "Война". (War).

Менее чем за месяц до президентских выборов в США книга рассказывает о личных отношениях между Трампом и Путиным.

В книге также говориться о том, что на ранних стадиях пандемии Трамп тайно отправил Путину редкое оборудование для тестирования на Covid-19 для его личного использования.

Телеканал CNN сообщил, что Трамп отправил Путину несколько машин для тестирования на Covid-19, а газета New York Times сообщила, что он отправил Путину "редкие" тесты на Covid-19.

"Пожалуйста, никому не говорите, что вы отправили их мне", - сказал Путин Трампу, очевидно опасаясь политического ущерба, который может понести Трамп, говорится в книге.

Вудворд пишет, ссылаясь на неназванного помощника Трампа, что у бывшего президента и Путина было "возможно, целых семь" бесед с тех пор, как Трамп покинул свой пост в 2021 году.

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