"Меня называли куском дерьма": Самойлова рассказала о тренерах в своей юности

В 11 лет Самойлова начала заниматься волейболом в помещении, но уже через два года впервые попробовала пляжный волейбол.

Полностью в пляжный волейбол спортсменка перешла в 2017 году, в 20-летнем возрасте. За свою карьеру Самойлова стала триумфатором на двух чемпионатах Европы, а также заняла четвертое и пятое места на Олимпийских играх.

Однако путь спортсменки к успеху был непростым. Самойловой часто приходилось сталкиваться с критиками, ставившими под сомнение ее навыки и возможности. Таковые находились даже среди тренеров.

В своей публикации в Instagram Самойлова говорит:

В 14 лет мне сказали, что я никогда не смогу играть в пляжный волейбол на хорошем уровне, потому что у меня не было хорошего приема;

в 15 лет тренер назвала меня одним из шести кусков дерьма на поле;

в 16 лет тренер настроил меня против друга;

в 19 лет тренер сказал, что я - НОЛЬ;

в 22 года тренер сказал, что больше ничему не сможет меня научить, потому что я уже все знаю.

Видео она завершила словами: "Самое главное - это то, что ты думаешь и чувствуешь о себе сама".

Самойлова призналась, что под руководством строгих тренеров она стала сильнее. Однако спортсменка считает, что больше помогла бы положительная мотивация. Многие другие бросают спорт, потому что не могут справиться со стрессом.

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