Бывший главный тренер сборной Латвии Олег Знарок этим летом неожиданно начал сотрудничество с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз". Почему эта организация заинтересована в услугах Знарка?

На официальном сайте клуба указано, что Знарок назначен консультантом отдела развития и скаутинга европейских игроков. Это несколько необычная роль для него.

Тем не менее, в качестве консультанта он ранее работал в московском "Динамо", Юношеской сборной России U-20, российской национальной команде на Олимпийских играх в Пекине, а также неофициально консультировал сборную Латвии, работая вместе с давним коллегой Харийсом Витолиньшем.

Консультировать команду - это одно, но что на самом деле привело Знарка в систему "Филадельфии Флайерз"?