Четырех дневная рабочая неделя в Латвии. Что думают про это предприниматели?

"Очень многие экономические, макроэкономические данные показывают, что мы сейчас совсем не в той ситуации, чтобы мы могли себе позволить работать меньшее число часов или дней и считать при этом, что производительность возрастет. Что, на мой взгляд, очень важно - в Трудовом законе говорится, что работодатель и работник могут договариваться. Если работодатель видит, что те, кто производят товары и услуги с добавленной стоимостью (IT и другие отрасли), может ту же работу выполнять за 4, 3 или даже один день, и производительность остается по крайней мере на среднем уровне Евросоюза, то об этом можно договориться", - считает она.