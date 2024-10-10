Комиссия Сейма по народному хозяйству рассмотрела гражданскую инициативу по сокращению рабочей недели до 4 дней или 32 рабочих часов в неделю и выслушала мнение Латвийской конфедерации работодателей и Латвийской торгово-промышленной палаты. Об этом сообщает портал LSM+ со ссылкой на Латвийское радио 4.
Четырех дневная рабочая неделя в Латвии. Что думают про это предприниматели?
Латвийская конфедерация работодателей высказала мнение, что сокращенная неделя окажет плохое влияние на экономику Латвии.
"Если мы допускаем, что человек добросовестно будет работать свои 8 часов и делать всё, что может, то сокращение составит 20% от внутреннего валового продукта, или 8,4 миллиарда евро.
Что это означает? Во-первых, если у Литвы ВВП на 18% выше, то при подобном сокращении литовцы оказались бы в ситуации [сегодняшней] Латвии. Мы уже находимся в конце Евросоюза по этому показателю - и мы бы оказались в еще худшей ситуации.
Что это означает для предпринимателей? Для тех предприятий, у которых есть производственное оборудование, это означало бы увеличение простоя производственных ресурсов. Кроме того, из-за более низкого ВВП они будут платить более низкие заплаты. Это означает снижение доходов домохозяйств", - сделал прогноз эксперт по социальной безопасности и здравоохранению Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс.
Эксперт также заметил, что при введении четырехдневной рабочей недели государству придется увеличить расходы на оплату работы экстренных служб, примерно на 25%.
Председатель ответственной парламентской комиссии Скайдрите Абрама также считает, что уменьшать рабочую неделю нецелесообразно, потому что по сравнению с 2020 годом в Латвии снизилась производительность
"Очень многие экономические, макроэкономические данные показывают, что мы сейчас совсем не в той ситуации, чтобы мы могли себе позволить работать меньшее число часов или дней и считать при этом, что производительность возрастет. Что, на мой взгляд, очень важно - в Трудовом законе говорится, что работодатель и работник могут договариваться. Если работодатель видит, что те, кто производят товары и услуги с добавленной стоимостью (IT и другие отрасли), может ту же работу выполнять за 4, 3 или даже один день, и производительность остается по крайней мере на среднем уровне Евросоюза, то об этом можно договориться", - считает она.
Председатель Латвийской торгово-промышленной палаты также не поддержал идею четырехдневной рабочей недели.
"Мы действительно сейчас не можем себе этого позволить! Однако теперешняя гибкость [в определении часов работы] на самом деле уже достаточно велика. Это вопрос выбора.
Если мы хотим жить на европейском уровне или хотя бы на уровне Балтии, то мы не можем себе этого позволить, и это понятно. Возможно, когда наш уровень благосостояния будет как в Швейцарии - можно будет что-то такое рассматривать", - указал эксперт.
Учитывая мнения экспертов, парламентская комиссия отклонила гражданскую инициативу о сокращении рабочей недели. Ранее ее подписали более 10 тысяч граждан страны.
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