Введут ли в ЕС контроль чатов в WhatsApp - и для чего?

Как будет осуществляться проверка данных?

Как именно операторы будут проверять контент своих приложений, в законопроекте не прописано. Специалисты говорят о единственно возможном с технической точки зрения методе - client side scanning. Этот метод позволяет автоматически проверять отправленные или полученные сообщения на устройстве пользователя на наличие незаконного контента и сравнивать с анонимной базой данных, в которой хранится информация о случаях сексуального насилия или так называемого grooming - попытки потенциального преступника установить эмоциональную связь с несовершеннолетней жертвой с целью сексуального насилия. Эксперты сомневаются, что предлагаемые меры на практике не будут нарушать тайну переписки. Аня Леман сравнивает это с написанием обычных писем: "Государство не хочет читать чужие письма, но считает возможным подглядывать, стоя за спиной у того, кто их пишет, чтобы знать, что содержится внутри".

WhatsApp и другие мессенджеры могут оказаться в списке приложений, где будет осуществляться контроль чатов Фото: Yui Mok/empics/picture alliance

Одновременно с этим ученые указывают, что технологии, основанные на искусственном интеллекте, еще не приспособлены для автоматического сканирования сообщений и будут вести к множеству ошибок. Специалисты предупреждают, что преступники могут использовать эти слабые места.

Также они предостерегают от возможного mission creep - когда технология начинает использоваться для слежки и контроля над другим контентом, а не только над тем, который является изначальной целью. "Если мы откроем эту дверь, мы создадим инфраструктуру, которая потенциально превращает нас в государство-сыщика, которое следит за своими гражданами", - говорит Леман. Кроме того, авторитарные режимы могут использовать эту технологию для того, чтобы отслеживать критический по отношению к властям контент.

Пока неясно, удастся ли сторонникам законопроекта заручиться необходимой для его принятия поддержкой большинства на встрече 10 октября. Если да, то Еврокомиссии, Европарламенту и Совету ЕС придется за закрытыми дверями договариваться о деталях документа. Но если поддержку, необходимую для блокирования документа, получат его противники, среди которых и Германия, законопроект отправят на доработку. О том, что не будут поддерживать документ из-за нарушений основных прав человека, уже заявили, в частности, Нидерланды.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!