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Служивший в российский армии латвиец незаконно пересек границу Латвии со стороны РФ

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Граница
Граница Фото: Ivars Soikāns/LETA

В понедельник, 7 октября, в Шкилбенской волости пограничники задержали подданного Латвии, который незаконно пересек границу государства со стороны России. В ходе расследования в сотрудничестве со Службой государственной безопасности (VDD) выяснилось, что мужчина служил в вооруженных силах России, сообщает VDD.

Госпогранохрана начала против него уголовный процесс по первой части 284-й статьи Уголовного закона, то есть о намеренном незаконном пересечении внешней границы государства.

В свою очередь VDD начала уголовный процесс по статье 95.1 Уголовного закона - о нарушении запрета служить в вооруженных силах России. По информации VDD, мужчина заключил контракт на военную службу с вооруженными силами России.

Расследование этих уголовных дел продолжается, и службы будут предоставлять дополнительную информацию о ходе расследования по мере продвижения уголовного процесса.

Службы напоминают, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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