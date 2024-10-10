Служивший в российский армии латвиец незаконно пересек границу Латвии со стороны РФ

Госпогранохрана начала против него уголовный процесс по первой части 284-й статьи Уголовного закона, то есть о намеренном незаконном пересечении внешней границы государства.

В свою очередь VDD начала уголовный процесс по статье 95.1 Уголовного закона - о нарушении запрета служить в вооруженных силах России. По информации VDD, мужчина заключил контракт на военную службу с вооруженными силами России.

Расследование этих уголовных дел продолжается, и службы будут предоставлять дополнительную информацию о ходе расследования по мере продвижения уголовного процесса.

Службы напоминают, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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