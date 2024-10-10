Сборная Латвия на своём поле крупно уступила Северной Македонии

Встреча группы 4 лиги С прошла на стадионе "Сконто" в Риге и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Голами в составе победителей отметились Яни Атанасов (35-я минута), Лирим Камили (70`) и Элиф Элмас (93`).

Сборные Латвии и Северной Македонии встречались четыре раза и каждый раз соперник оказывался сильнее. Сборная Латвии занимает 137-е место в рейтинге ФИФА, а Северная Македония - 72-е.

Напомним, сборная Латвии в Ереване в своём дебютном матче лиги С потерпела поражение от Армении со счётом 1:4, а затем у себя дома обыграла команду Фарерских островов (1:0).

В данный момент у Северной Македонии семь очков в трёх матчах, у Армении и Латвии - по три очка в двух и трёх матчах соответственно, а у игроков Фарерских островов - одно очко.

В первых трёх сезонах Лиги наций сборная Латвии выступала в Лиге D, из которой сумела выйти в 2022 году, когда победила в группе с Молдовой, Андоррой и Лихтенштейном. В этом году сборная Латвии попала в группу С4 вместе с Северной Македонией, Арменией и Фарерскими островами.

У команды в группе запланировано шесть игр, в которых каждый соперник встретится дома и на выезде. Все игры пройдут осенью 2024 года с сентября по ноябрь. Победитель группы попадёт в лигу B, а вот обладателю последнего места придётся участвовать в плей-офф, чтобы сохранить место в лиге C.

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